Filip Pejović, sin Luke Pejovića, bio je optužen da je proganjanjo bivšu devojku Goranu Vukmirović, ali je u avgustu prošle godine oslobođen optužbi u Trećem osnovnom sudu u Beogradu.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je, podsetimo, u optužnom predlogu sumnjičilo Pejovića da je od novembra 2023. godine do 18. aprila 2024. kada je uhapšen, izvršio krivično delo proganjanje tako što je uporno nastojao da uspostavi kontakt sa bivšom devojkom neposredno i putem sredstava komunikacije.

Za mlađeg Pejovića je vezan još jedan incident. Dogodio se posle svedočenja o napadu bombom, kada su ga četvorica mladića pretukla ispred Palate pravde.