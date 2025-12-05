RANJEN BEŽAO 50 METARA, PA GA UBICA OVERIO SA 2 HICA U GLAVU: Luka bio specijalac i imao debeo dosije - pominjali ga i kod ubistva Ćuruvije!
Luka Pejović (34) likvidiran je pre 25 godina na današnji dan u Dinarskoj ulici na Topčiderskom brdu u Beogradu. U pucnjavi je smrtno ranjen i njegov prijatelj sa Dorćola Radule Kasalica (35).
Nepoznati napadač je, pola sata posle ponoći, pucao na njih dvojicu kada su izašli iz "mercedes" kupea. Prve hice ispalio je sa ugla ulica Zvečanske i Dinarske, na desetak metara od ulaza u kuću ka kojoj su se uputili Pejović i Kasalica.
Kasalica, smrtno ranjen s nekoliko hitaca u grudi, pao je na trotoar. Pejović je potrčao niz Dinarsku, ka Dobropoljskoj ulici. U trku su mu ispali mobilni telefon i ključevi. Međutim, napadač je krenuo za Pejovićem, koji je već bio ranjen i koj je pedesetak metara dalje niz ulicu, kod kuće broj tri, pao na haubu parkiranog crvenog "golfa 1".
Rafali iz "kalašnjikova"
Potom je ubica prišao žrtvi i iz "kalašnjikova", iz neposredne blizine, ispalio dva hica Pejoviću u glavu. U dve žrtve je ukupno ispaljeno više od 20 metaka iz "kalašnjikova".
Luka Pejović dobro je bio poznat policiji. U Beograd se doselio iz Nikšića. Radio je na poslovima fizičko-tehničkog obezbeđenja, a njegovo ime dovodi se u vezu i sa trgovinom narkoticima i naplatom dugova, zbog čega nikada nije osuđivan. Bio je pripadnik rezervnog sastava Jedinice za specijalne operacije RDB.
- Policiji je bio poznat po iznudama. Od njega smo hteli da saznamo informacije vezane za ubistva u centru Beograda, ali Pejović nam nikada ništa nije rekao - pričao je godinama kasnije Rodoljub Milović, bivši načelnik Uprave kriminalističke policije koji je 2001. godine bio član grupe Poskok za rasvetljavanje političkih ubistava u Srbiji.
U društvu ubijenog Pejovića često je viđan Mojkovčanin Predrag Jokić Peja (34), koga je nepoznati napadač ubio 23. oktobra 2000. godine ispred zgrade u kojoj je s porodicom živeo u Balkanskoj ulici, u centru Beograda.
Na vratima stana porodice Luke Pejovića, 29. juna 2008. u Novom Beogradu, eksplodirala je "kašikara". U eksploziji su povređene udovica Luke Pejovića Biljana i njihova maloletna ćerka, dok je sin Filip ostao nepovređen, a pretpostavljalo se da je bomba najverovatnije bila namenjena njemu. Za ovaj napad, A.T. (42) osuđen je u novembru 2012. na osam i po godina zatvora.
Ko je Zorica Desnica
Ali, ime Luke Pejovića uzdrmalo je javnost godinama kasnije na suđenju za ubistvo Slavka Ćuruvije, vlasnika "Dnevnog telegrafa". Naime, Ćuruvijina udovica Branka Prpa na jednom od ročišta rekla je da je posle ubistva videla sliku Luke Pejovića u novinama i da joj on najviše liči na čoveka koji je 11. aprila 1999. pucao u Slavka.
Za ovaj zločin bili su optuženi načelnik Državne bezbednost Radomir Marković, šef beogradskog centra DB Milan Radonjić, bivši glavni inspektor Druge uprave DB Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava DB Miroslav Kurak. Po optužnici, Ćuruviju je ubio Kurak, koji je u bekstvu, a saučesnik mu je bio Romić, koji je, kao i Radonjić, uhapšen januara 2014. Optuženi su odbacili svaku povezanost s tim zločinom.
Milović je posvedočio na suđenju da se i izvesna Zorica Desnica obratila policiji sa informacijom da je Pejović ubio Ćuruviju. Navodno, on joj je to priznao, a navela je i da postoji snimak ubistva.
Udovica Biljana Pejović svedočila je 15. maja 2017. godine u Specijalnom sudu da misli da njen pokojni suprug Luka s tim ubistvom nema nikakve veze.
Udovica i oslobađajuća presuda
- Mislim da Luka sa tim nema veze, kako je tu dospeo - ne znam. Deca i ja smo imali velike probleme zato što je Luka bio u medijima označen kao neko ko je izvršio to delo. A za Ćuruviju nisam ni čula dok nije ubijen - rekla je udovica na jednom od suđenja za ubistvo Ćuruvije.
Posle brojnih presuda, žalbi i ponavljanja procesa, tačka na suđenje za ubistvo Ćuruvije zvanično je stavljena februara prošle godine. Apelacioni sud u Beogradu oslobodio je svu četvoricu nekadašnjih pripadnika DB optužbi za učešće u zločin.
- Nema neposrednih i posrednih dokaza koji bi pouzdano potvrdili da su Marković, Radonjić, Kurak i Romić izvršioci ovog krivičnog dela - navedeno je na sajtu suda, uz naznaku da na ovu odluku ne postoji pravo žalbe.
Filip Pejović, sin Luke Pejovića, bio je optužen da je proganjanjo bivšu devojku Goranu Vukmirović, ali je u avgustu prošle godine oslobođen optužbi u Trećem osnovnom sudu u Beogradu.
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je, podsetimo, u optužnom predlogu sumnjičilo Pejovića da je od novembra 2023. godine do 18. aprila 2024. kada je uhapšen, izvršio krivično delo proganjanje tako što je uporno nastojao da uspostavi kontakt sa bivšom devojkom neposredno i putem sredstava komunikacije.
Za mlađeg Pejovića je vezan još jedan incident. Dogodio se posle svedočenja o napadu bombom, kada su ga četvorica mladića pretukla ispred Palate pravde.
