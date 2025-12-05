Slušaj vest

Tinejdžer (15) pronađen je bez znakova života u automobilu u garaži porodične kuće u subotičkom naselju Makova sedmica. Njega je, kako se saznaje, bez znakova života pronašla majka i odmah je pozvala Hitnu pomoć, a na lice mesta izašla je i policija.

- Voleo je da sluša muziku u automobilu, čak je navodno adaptirao automobil za tu svrhu. Svake večeri je skoro sedeo u kolima i slušao muziku. Ostavljao je vrata otvorena ili prozor, ali je sinoć, verovatno jer je bilo hladno, sve zatvorio. Uključio je grejanje, pretpostavlja se da je zaspao i najverovatnije da se ugušio od izduvnih gasova - kaže izvor.

Petnaestogodišnjeg dečaka, učenika Srednje tehničke škole "Ivan Sarić" u Subotici bez znakova života jutros prvo je pronašla njegova majka sa kojom je živeo u kući.

Telo je danas odneto na obdukciju u novosadski Institut za sudsku medicinu.