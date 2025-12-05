Slušaj vest

Savezna policija Brazila je 26. novembra pokrenula akciju "Operacija Balkan", jednu od najsloženijih međunarodnih akcija usmerenih na razbijanje lanca krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Evropu preko brazilskih luka. Ova akcija je fokusirana na kavački klan i njegovu kriminalnu mrežu koja je rasprostranjena po celom svetu.

Istraga je utvrdila da je kavački klan, čiji je vođa inače odbegli Radoje Zvicer, imao stalnu i direktnu vezu sa ogrankom u Paragvaju koji je korišćen kao operativni centar.

Nakon što je 14 osoba uhapšeno u akciji brazilske policije "Operacija Balkan", stručnjak za bezbednost Božidar Spasić naveo je da je balkanska mafija veoma prisutna u Južnoj Americi još od devedesetih godina.

Boža Spasić Foto: Kurir Televizija

- Svaki udar na klanove koji se bave trgovinom droge predstavlja veoma značajan zadatak i veoma pozitivno se gleda u javnosti. Notorna činjenica je da prema podacima američke obaveštajne službe jedna zaplena droge se zaustavi a za to vreme njih 10 prođe. Mi smo već od 90-ih godina notirali da se balkanska mafija polako prebacuje u Latinsku Ameriku, što je i jasno jer je tamo jedini izvor i prava baza kokaina. Oni su čak stupali u vezu i sa Eskobarom i sa ostalima, 1992. godine, od tada se balkanska ta mafija pojavljuje u Latinskoj Americi, najpre u Kolumbiji, Venecueli, evo su sada u Brazilu.

Stvorena infrastruktura mafije

Spasić kaže da je ime "Operacija Balkan" uslovljeno time da postoje operacije koje se vrše prema određenim regionima ili prema određenim državama:

- U ovoj situaciji vodila se operacija prema državljanima sa Balkana, uglavnom srpskim državljanima. Oni su zapravo stvorili jednu dobru infrastrukturu. Tamo su se smestili kao starosedeoci, povezali se sa narko klanovima u Brazilu i u drugim zemljama Latinske Amerike. Do Brazila je droga dopremana do luke Santos. Prema izveštajima koje smo mogli da vidimo, glavna distribucija se vršila tako što se droga u paketićima, u ciglama, tovarila u prekookeanske brodove koji su vozili navodno za Srbiju - kaže Spasić i dodaje:

Foto: Privatna arhiva, Printscreen

- To znači da je Balkanska mafija tamo stekla jedan ugled dobrog poslovnog saradnika, jer oni moraju da imaju i ljude na carini, i ljude u luci. Koristili su sve te resurse i iz tih razloga se operacija i zvala Balkan, jer je, prema navodima brazilske policije, ova grupa koja je sada realizovana, zapravo nameravala da kokain ubaci u Srbiju. Da li bi on ostao kompletan u Srbiju, ne verujem, jer to su ogromne količine prema njihovim planovima, ali u glavnom, iz Srbije nije posle problem da se kokain širi dalje. Činjenica je da ovo je jedan ozbiljan udarac.

Mafijaške baze u Brazilu

U spisima brazilske policije se spominje Radoje Zvicer, a Spasić kaže da bi njegovim hapšenjem mnogo štošta bilo jasnije:

- Gotovo je neverovatno koliko su se dobro plasirali naši kriminalci. Da bi vi postali ozbiljan partner, vi morate biti ozbiljni po mnogim stvarima, naša mafija je to pravila. Balkanska mafija je morala da napravi puno baza i u Brazilu. Srpska mafija je pokazala jednu veliku elastičnost i ona je toliko dobro kotirana, prema našim informacijima, na tom području, među tim klanovima droge, gde se obavlja i ta trgovina, i transport, i sve. Ona ponekad vrši čak i usluge za određene druge mafije. Ta droga, većinom, jeste bila namenјena Evropi, a manje Srbiji, Srbija ne može to sve da potroši - kaže Spasić i dodaje:

- Uvek pred novogodišnje i božićne praznike na Zapadu, kada se ljudi opuštaju, uvek je bila velika navala da se droga plasira i da se droga prodaje, jer tada je potrošnja kokaina i ostale droge na zavinom nivou, i tada se pravi najveći obrt. Srpska mafija je jedna od vodećih mafija u Latinskoj Americi.

spasic Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs