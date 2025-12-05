Slušaj vest

Suđenje Brajanu Volšu u Masačusetsu nastavilo se svedočenjima istražitelja i drugih svedoka. Tužilaštvo je porotnicima pokazalo poruke za koje tvrdi da ih je Volš slao svojoj supruzi nakon što je navodno "raskomadao njeno telo". Odbrana je, s druge strane, prikazala poruke iz perioda oko Božića koje su sugerisale da je par bio srećan i planirao zajedničku budućnost.

"Nisam te uopšte čuo danas,“ napisao je Brajan Volš svojoj supruzi na Božić ujutru. Ana je odgovorila da je njen let otkazan i da sada putuje u Masačusets iz Vašingtona, D.C.

Foto: Greg Derr/The Patriot Ledger

On je policiji prvobitno rekao da je Ana otišla u D.C. 1. januara zbog hitnog posla.

"Zdravo. Gde si?" napisao je Volš 2. januara uveče, a potom dodao: "I dalje te volim!!! Haha".

"Gde si?" ponovio je 3. januara ujutru, a kasnije je dodao: "Brinem se, molim te javi se, ili pošalji mejl."

"Ako danas ne dobijem odgovor, prijaviću tvoje nestajanje," napisao je takođe 3. januara.

Odbrana je potom objasnila da je Volš 25. decembra pretraživao termine "Ana Volš pronađena mrtva" i "Božićni dan avionska nesreća" jer tada nije mogao da stupi u kontakt sa njom i još uvek nije znao da je njen let otkazan zbog oluje. Odbrana je takođe prikazala brojne poruke i pretrage u vezi sa rezervacijama u restoranima, skupim šampanjcem, oglasima na Zillow-u i poruke u kojima su jedno drugom govorili "Volim te."

Konor Kif, forenzičar, je prethodno istakao da podaci sa mobilnog telefona pokazuju da se Volš nalazio ispred stambene zgrade u Abingtonu, gde je muškarac sa kesom viđen na snimku nadzorne kamere kako ide ka kontejnerima u kojima je kasnije pronađena odeća Ane Volš.

Snimci sa nadzornih kamere ključne u predmetu protiv Brajana Volša Foto: Quincy District Court

Kif je takođe svedočio da je Volš razmenjivao poruke sa ljudima koji su bili zabrinuti za Anu Volš, uključujući njenu sestru, koja mu je rekla: "Mislim da ovo moraš odmah da prijaviš."