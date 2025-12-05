Slušaj vest

Dve državljanke Kine snimljene su nadzornim kamerama pošto su pobegle svojim otmičarima u Dolovu.

Na snimku se vide dve devojke, od kojih jedna vidno hramlje, kako sa štapovima u rukama lupaju na kapiju kuće, a jedna od njih na engleskom traži pomoć.

Podsetimo, L.X.G. (40), C.J.L. (38) i W.T. (43), državljani Narodne Republike Kine, uhapšeni su i njima je određeno zadržavanje do 48 časova.

Oni se sumnjiče da su 3. decembra odvezli dve devojke, državljanke Kine, stare 39 i 36 godina sa aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu do kuće u Dolovu gde su ih zadržali. Lica C. J. L. i W.T. se terete i da su u navedenoј kući silovali devojke.

Dežurni јavni tužioci su sa pripadnicima Policiјske uprave u Pančevu dana izvršili uviđaј mesta događaјa, a u saradnji sa policiјom preduzimaјu se sve potrebne radnje radi prikupljanja dokaza.