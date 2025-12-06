Slušaj vest

Prema nezvaničnim informacijama dobijenim od stanovnika, reč je o ocu i sinu, pri čemu sin ima 15 godina. Kako navode meštani, maloletnik je tokom saslušanja pred sudijom za maloletnike priznao učešće u više provala.

Zvanična potvrda ovih navoda iz nadležnih institucija još uvek nije saopštena, a čeka se i odluka suda o daljim merama.

Ovaj razvoj događaja deo je šire policijske aktivnosti sprovedene poslednjih dana, sa ciljem rasvetljavanja serije obijanja koja su se u kratkom roku dogodila na teritoriji Salaša Noćajskog.

Više objekata meta provalnika

U prethodnom periodu obijeni su:

porodična kuća

lokalna prodavnica

mesara

Pripadnici Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici brzo su reagovali i rasvetlili ove slučajeve, a protiv identifikovanih osumnjičenih biće pokrenuti odgovarajući postupci.

Meštani navode da je u jednom od ranijih slučajeva kućna kamera zabeležila dve osobe kako ulaze u objekat i napuštaju ga, što je dodatno učvrstilo sumnju da se radi o udruženom delovanju.

Najnoviji slučaj u ovoj seriji dogodio se pre nekoliko dana, kada je obijena seoska ambulanta. Osoblje je po dolasku zateklo razvaljen objekat, nakon čega je policija obavila uviđaj i pokrenula proveru eventualne povezanosti ovog događaja sa ranijim provalama.

Meštani navode da veruju kako svi slučajevi imaju zajednički obrazac i da je reč o istoj seriji obijanja.

Među žiteljima Salaša Noćajskog primetno je povećano nezadovoljstvo i zabrinutost zbog ponavljanja ovakvih incidenata.

Jedan meštanin navodi da se, prema pričama iz sela, u pojedinim slučajevima „ulazilo u kuće dok su ljudi spavali“.