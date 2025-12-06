Slušaj vest

Tokom jutarnjih sati u čačanskom naselju došlo je do teškog ubistva u porodičnoj kući.

- Prema za sada još uvek nezvaničnim informacijama došlo je do trostrukog ubistva. Na lice mesta odmah su stigle nadležne ekipe koje su uz kuće iznele tela, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Policija obezbeđuje mesto na kom se desio zločin, na terenu su i ekipe Hitne pomoći.

Zvaničnih informacija o ovom događaju još uvek nema.

Trostruko ubistvo u Čačku Izvor: RINA

(Kurir.rs/RINA)

