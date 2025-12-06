Slušaj vest

U Čačku se jutros u jednoj porodičnoj kući dogodilo teško ubistvo. 

- Prema za sada još uvek nezvaničnim informacijama došlo je do trostrukog ubistva. Na lice mesta odmah su stigle nadležne ekipe koje su uz kuće iznele tela, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Trostruko ubistvo u Čačku Foto: RINA

Policija obezbeđuje mesto na kom se desio zločin, na terenu su i ekipe Hitne pomoći.

Zvaničnih informacija o ovom događaju još nema.

Trostruko ubistvo u Čačku Izvor: RINA

(Kurir.rs/RINA) 

