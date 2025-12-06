Slušaj vest

Tela dva muškarca i žene pronađena su jutros u jednoj porodičnoj kući u Čačku.

Kako Telegraf.rs saznaje, policija je rano jutros dobila poziv, a po dolasku na lice mesta zatekli su tri tela.

Na licu mesta je više policijskih patrola i jedinica Hitne pomoći.

Prema prvim informacijama, sumnja se na ubistvo.

U ovom trenutku nema više detalja o tragediji koja je potresla ovaj grad na zapadu Srbije.

U toku je policijski uviđaj, nakon kojeg bi trebalo da bude poznato više informacija o slučaju.

