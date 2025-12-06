užas
PRONAĐENA TELA DVOJICE MUŠKARACA I ŽENE: Novi detalji horora u Čačku
Tela dva muškarca i žene pronađena su jutros u jednoj porodičnoj kući u Čačku.
Kako Telegraf.rs saznaje, policija je rano jutros dobila poziv, a po dolasku na lice mesta zatekli su tri tela.
Na licu mesta je više policijskih patrola i jedinica Hitne pomoći.
Trostruko ubistvo u Čačku Foto: RINA
Prema prvim informacijama, sumnja se na ubistvo.
U ovom trenutku nema više detalja o tragediji koja je potresla ovaj grad na zapadu Srbije.
U toku je policijski uviđaj, nakon kojeg bi trebalo da bude poznato više informacija o slučaju.
Kurir Web/ Telegraf
