Zaposleni i učenici Tehničke škole "Ivan Sarić" iz Subotice potresnim rečima oprostili su se od svog učenika (15) čije telo je pronađeno u automobilu koji je bio u garaži porodične kuće.

- Sa tugom i žaljenjem obaveštavamo javnost da je naš učenik preminuo 5. decembra. Porodici i najbližima upućujemo iskreno saučešće. Neka počiva u miru - piše na Fejsbuk profilu subotičke škole.

Ugušio se?!

Prema rečima poznanika ove porodice, tragedija se desila u subotičkom naselju Makova sedmica.

- Tinejdžer je skoro svake večeri boravio u garaži porodične kuće, tačnije u vozilu, gde je slušao muziku. Nekad je znao da stavi slušalice i sluša muziku, a nekad je slušao preko radija. Znali su i prijatelji da sede s njim u kolima - navode oni i dodaju:

- Prethodne večeri dečak je bio sam u vozilu i najverovatnije je upalio grejanje i zatvorio prozor jer je bilo hladno. Navodno, izduvni gasovi su ga ošamutili, ugušio se kako smo čuli. Ovo je velika tragedija za celu porodicu, kao i za celo mesto.

- Nesrećna žena otišla je do garaže da vidi da li će njen sin uskoro doći u kuću i otići na spavanje. Međutim, tada je doživela šok. Zatekla je sina kako bespomično sedi u kolima. Zvala je Hitnu pomoć i policiju koji su odmah došli na lice mesta - kažu naši sagovornici i dodaju:

- Lekari Hitne pomoći pokušali su da ga reanimiraju, ali nažalost, i pored svih napora nisu uspeli. Telo je po nalogu tužioca odneto na obdukciju.