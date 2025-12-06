Istraga će utvrditi da li je u pitanju dvostruko ubistvo i samoubistvo, ili je neko ubio tročlanu porodicu u njihovoj kući u Čačku
KURIR OTKRIVA! U KUĆI U ČAČKU NAĐENA TELA SINA (47) I RODITELJA: Isplivali novi detalji horora, na mestu zločina zatečen i nož!
U porodičnoj kući u Čačku jutros su pronađena tela muškarca (47) i njegovih roditelja, starih oko 75 godina, saznaje Kurir!
- Nakon prijave i po dolasku policije i ekipe Hitne pomoći utvrđeno je da je u pitanju nasilna smrt, odnosno ubistvo. Pored tela policijski službenici pronašli su i nož - navodi Kurirov dobro obavešten izvor i dodaje da je lice mesta obezbeđeno kako se ne bi uništili tragovi i dokazi.
Trostruko ubistvo u Čačku Foto: RINA
- Forenzičarski tim je upravo na terenu i prikupljaju dokaze. Za sada ne može da se sa sigurnošću potvrdi da li je upitanju porodična tragedija, dvostruko ubistvo i samoubistvo ili je neko ubio tročlanu porodicu, ali to će utvrditi dalja istraga - dodao je izvor.
