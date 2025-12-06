Slušaj vest

U porodičnoj kući u Čačku jutros su pronađena tela muškarca (47) i njegovih roditelja, starih oko 75 godina, saznaje Kurir!

- Nakon prijave i po dolasku policije i ekipe Hitne pomoći utvrđeno je da je u pitanju nasilna smrt, odnosno ubistvo. Pored tela policijski službenici pronašli su i nož - navodi Kurirov dobro obavešten izvor i dodaje da je lice mesta obezbeđeno kako se ne bi uništili tragovi i dokazi. 

- Forenzičarski tim je upravo na terenu i prikupljaju dokaze. Za sada ne može da se sa sigurnošću potvrdi da li je upitanju porodična tragedija, dvostruko ubistvo i samoubistvo ili je neko ubio tročlanu porodicu, ali to će utvrditi dalja istraga - dodao je izvor.

