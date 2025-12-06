"PRAVA TRAGEDIJA, BILI SU DIVNI I POŠTENI LJUDI, A SIN JE ŽIVEO U INOSTRANSTVU" Komšije progovorile o porodici koja je jutros pronađena mrtva u Čačku
Komšije porodice čija tela su jutros ponađena u porodičnoj kući u Čačku naveli su da je u pitanju skladna, dobra i poštena porodica koja ni sa kim nije imala problema.
Podsetimo, u kući u Čačku gde je došlo do jezivog zločina pronađena su tri tela, prema prvim informacijama to su tela oca, majke i sina (47). Nije poznato za sada da li je u pitanju dvostruko ubistvo i samoubistvo, ili trostruko ubistvo. O nastradailima komšije imaju samo reči hvale.
- Oni su došli iz Bosne i Hercegovine, divni, vredni i pošteni ljudi. Nisu tu živeli sve vreme, nego su dolazili s vremena na vreme. Koliko znamo sin im je živeo u inostrasntvu. Niko nikad sa njima nije imao nijedan problem, ovo je baš tragedija - kaže za RINU jedan od komšija.
Na licu mesta su policijske ekipe koje obezbeđuju kuću u kojoj je došlo do zločina, a sve okolnosti pod kojima se on dogodio biće poznate nakon istrage.
(Rina - Kurir.rs)