MAJCI I OCU PREREZAO VRAT, SEBE IZBO U GRUDI: Najnoviji jezivi detalji zločina u Čačku
Do ubistva u Čačku došlo je rano jutros, a iako su prve informacije ukazivale na to da je ovo trostruko ubistvo, ispostavilo se da je reč o samoubistvu i dvostrukom ubistvu.
Kako se saznaje, u porodičnoj kući pronađena su tri tela - muškarca i njegovih roditelja. Novi detalji koji pristižu su jezivi - otac i majka pronađeni su sa prerezanim vratom, a sin sa ubodnim ranama u predelu grudi i isečenim venama.
Rano jutros u Čačku veliki broj policajaca bio je ispred porodične kuće, odakle su izneta tri tela - jedne ženske osobe (71) i dve muške, od kojih se za jednu zna da ima 64 godine.
Majka i otac pronađeno sa prerezanim vratom u dve odvojene sobe
"Majka M. C, 1954. godište, pronađena u jednoj sobi sa prerezanim vratom. U drugoj sobi pronađeni je otac N. C, 1961. godište, takođe sa prerezanim vratom, i njihov sin V. C. sa povredama u grudnom košu, što ukazuje na to da je ubodima nožem pokušao da se ubije", nezvanično se saznaje.
Na kraju je, kako se saznaje, nožem presekao venu na levoj ruci i tako iskrvario nasmrt.
Proverama je utvrđeno da nije bilo prijava za nasilje u porodici.
I dalje se radi na utvrđivanju motiva u vezi ovog višestrukog ubistva.
(Kurir.rs/Blic)