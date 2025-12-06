Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na obilaznom putu kod Loznice.

Prema prvim informacijama, u ovoj nesreći ima povređenih.

Kako se može videti na snimku koji je objavljen na Instagram stranici 192_rs, u saobraćajnoj nesreći učestvovalo je više vozila. 

Jedan auto je sleteo sa puta, dok su drugi oštećeni od siline udara. Delovi vozila rasuti su svuda po putu.

Policija je na terenu gde obavlja uviđaj nakon kog će biti poznato više detalja. Takođe, tu je i vozilo Hitne pomoći. 

Na ovoj deonici stvara velika gužva.

Ne propustiteHronikaČOVEK SEDEO U SOBI, KAD MU AUTO "SLETEO" NA KROV, TAČNO IZNAD GLAVE! Pogledajte slike i snimak sa mesta neobične saobraćajke kod Ćuprije
Screenshot 2025-12-06 000420.jpg
HronikaSAOBRAĆAJKA U CENTRU NOVOG SADA: Delovi vozila rasuti po putu, objavljen snimak s mesta nesreće (VIDEO)
nesreća Novi Sad
HronikaSTRAŠNA NESREĆA NA PUTU UŽICE-ČAJETINA: Izgubio kontrolu nad vozilom, udario u kamenu obalu, pa se PREVRNUO! Jeziv snimak s lica mesta (VIDEO)
Užice
HronikaSAHRANJEN TAKSISTA (53) KOJI JE POGINUO U NESREĆI KOJU JE IZAZVAO BAHATI BLOKADER U NOVOM SADU! Prijatelji ispratili Bora na večni počinak u rodnom selu
Boro Kuzmanović Novi Sad saobraćajna nesreća