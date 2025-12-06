Slušaj vest

Kuća u Čačku, u kojoj se rano jutros dogodio stravičan zločin, kada je, kako se sumnja, sin zaklao oca i majku, a potom presudio i sebi nožem, kao da je ukleta, pričaju komšije!

1/8 Vidi galeriju Uviđaj nakon što su pronađena tela sina i njegovih roditelja u porodičnoj kući u Čačku Foto: RINA

- S tom kućom izgleda da nešto nije u redu! Ona je najpre za vreme NATO bombardovanja, 1999. godine, bila teško oštećena, nije baš bila srušena, ali je od projektila imala ozbiljna oštećenja. Inače, kuća se nalazi u neposrednoj blizini fabrike "Sloboda". Posle toga, kuća je renovirana - pričaju komšije i dodaju da porodica koja je jutros nađena mrtva u njoj, nije oduvek živela u toj kući, odnosno da oni nisu prvi vlasnici.

- Kuća je najpre pripadala drugim ljudima. Prethodni vlasnik je u toj kući izvršio samoubistvo. Obesio se, a onda je posle nekog vremana ova, ispostaviće se takođe, nesrećna porodica došla tu. Da li su kuću kupili ili su je iznajmili ne možemo da tvrdimo - priča šokirani komšija i dodaje:

Čačak trostruko ubistvo 2 Izvor: Kurir

- Sad kad smo čuli da su tri tela nađena unutra, frapirali smo se. Pa, da li je moguće?! Ne znam šta drugo da kažem, osim da je to kuća strave. Šta još može tu da se dogodi, samo neke nesreće se ređaju...

Komšije iz čačanskog naselja Pridvorica kažu da se ova porodica tu doselila pre pet, šest godina.

- Oni su iz Bosne, muž, žena i sin. Ovako su bili fini ljudi, delovali su skladno, šta se dogodilo, ne znam. Muž i žena su imali oko sedamdesetak godina - dodaje komšija.

Ispred kuće stiglo i vozilo pogrebnog preduzeća Foto: Kurir

Prema prvim informacijama iz istrage, sumnja se da je sin V. Č. (47) majci M. Č. (72) i ocu N. Č. (72) prerezao vrat nožem, a potom sebi naneo povrede grudnog koša i vena, od kojih je preminuo.

Na mestu zločina u toku je uviđaj, a pogrebne službe odvezle su tela na obdukciju. U toku je i utvrđivanje motiva dvostrukog ubistva i samoubistva.