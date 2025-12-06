"PORŠEOM" DIVLJAO KROZ SURČIN, VOZIO PREKO 200 NA SAT: Presretač jutros naišao na bahatog vozača (26)! (video)
Tokom sprovođenja akcije pojačane kontrole saobraćaja, pripadnici Uprave saobraćajne policije presretačem su jutros oko 2 časa zaustavili M. V. (26) koji je na auto-putu Beograd - Novi Sad, kod Surčina, vozio "porše" brzinom od 233,2 kilometra na čas, na delu puta gde je brzina ograničena na 130 kilometara na čas.
Kako je saopštno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, vozač je isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.
- U poslednja četiri dana, koliko traje akcija pojačane kontrole, pripadnici Uprave saobraćajne policije kontrolisali su oko 40.000 vozila i otkrili su više od 22.500 prekršaja, od čega 33 prekršaja nasilničke vožnje. Akcija pojačane kontrole saobraćaja sprovodiće se do nedelje, 7. decembra - podsećaju iz MUP.