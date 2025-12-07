Ugljen monoksid - tihi ubica

Dejan Radenković, bivši funkcioner MUP-a, rekao je ranije za Kurir da veruje da je "ugljen monoksid najopasniji rizik od trovanja", nazivajući ga tihim ubicom, dok doktor Radomir Kovačević, toksikolog tvrdi da mozak pri kontaktu sa njim ostaje bez dovoljne količine kiseonika i pri tome upada u komu.

- Ugljen monoksid je gas koji nema ni ukus, ni boju, ni miris, pa se može naći u nekoj prostoriji neprimetno. Što je prostorija manja, to je rizik veći - naveo je tada Radenković.

Nakon što dospe u krv taj tihi ubica brzo se vezuje za molekul gvožđa, hemoglobin, pa se transport krvi tada obavlja bez kiseonika.

- Mozak je najosetljiviji i prvi oseća posledice ovog gasa. Pre svega se gubi percepcija bilo koje opasnosti, a zatim se i uspava, odnosno ulazi u san ili komu - objasnio je ranije za Kurir toksikolog Kovačević.