Više povređenih osoba, uništeni automobili, delovi vozila razbacani po putu i duži prekid saobraćaja na zaobilaznom putu kod Banje Koviljače trenutni su epilog saobraćajne nezgode koja se dogodila danas oko 11 časova.

Jedno od vozila završilo je na odbrambenom nasipu, a o silini udara svedoči njihovo stanje i da je jednom od njih, po svemu sudeći, motor izleteo i završio na kolovozu. Na lice mesta odmah su stigli policija i više vozila Hitne pomoći koja su povređene prevezli u loznički Zdravstveni centar (ZC).

Foto: Kurir/T.Ilić

Prema rečima portparola ustanove Dragane Mitrović, koja nije iznela više detalja, u Urgentni prijem primljeno je pet povređenih osoba i njihova dijagnostika je u toku. U policiji je potvrđeno da je jedno od vozila koja su učestvovala u udesu ima crnogorske registarske tablice, a uviđaj koji traje treba da rasvestli okolnosti i njegove uzroke.

Strašna slika sa lica mesta ukazuje da se najverovatnije radi o neprilagođenoj brzini na deonici koja nije u najboljem stanju, većim delom nije najpreglednija za preticanja, i gde vozači, obično, vole malo više da pritisnu gas.