Vozila pogrebnog preduzeća su stigla ispred kuće u Čačku u kojoj se dogodio zločin kada je, kako se sumnja, sin zaklao oca i majku, a potom presudio i sebi nožem i preuzela tela.

Kako je Kurir već pisao, komšije za kuću kažu da je kao ukleta.

- S tom kućom izgleda da nešto nije u redu! Ona je najpre za vreme NATO bombardovanja, 1999. godine, bila teško oštećena, nije baš bila srušena, ali je od projektila imala ozbiljna oštećenja. Inače, kuća se nalazi u neposrednoj blizini fabrike "Sloboda". Posle toga, kuća je renovirana - pričaju komšije i dodaju da porodica koja je jutros nađena mrtva u njoj, nije oduvek živela u toj kući, odnosno da oni nisu prvi vlasnici.

- Kuća je najpre pripadala drugim ljudima. Prethodni vlasnik je u toj kući izvršio samoubistvo. Obesio se, a onda je posle nekog vremana ova, ispostaviće se takođe, nesrećna porodica došla tu. Da li su kuću kupili ili su je iznajmili ne možemo da tvrdimo - priča šokirani komšija i dodaje:

- Sad kad smo čuli da su tri tela nađena unutra, frapirali smo se. Pa, da li je moguće?! Ne znam šta drugo da kažem, osim da je to kuća strave. Šta još može tu da se dogodi, samo neke nesreće se ređaju...

Komšije iz čačanskog naselja Pridvorica kažu da se ova porodica tu doselila pre pet, šest godina.

- Oni su iz Bosne, muž, žena i sin. Ovako su bili fini ljudi, delovali su skladno, šta se dogodilo, ne znam. Muž i žena su imali oko sedamdesetak godina - dodaje komšija.