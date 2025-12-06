Slušaj vest

U subotičkom naselju Makova sedmica, dogodila se porodična tragedija, u kojoj je petnaestogodišnjak izgubio život. Majka je pronašla već ukočeno telo svog maloletnog sina, u automobilu u garaži kuće, pozvala je policiju i Hitnu pomoć, ali,

na žalost, dečaku nije bilo pomoći.

Kako saznajemo, lekari Hitne pomoći pokušali su reanimaciju, ali već je bilo kasno za spašavanje mladog života.

Ništa nije slutilo da će se te noći dogoditi tragedija u toj porodičnoj kući i da će porodica ostati bez deteta. On je često u vozilu slušao muziku, ali je obično otvarao prozore na automobilu. Ponekad su i drugari iz Tehničke škole "Ivan Sarić", koju je

pohađao, bili sa njim, ali u četvrtak tokom večeri i noći, bio je sam.

ilustracija Foto: Shutterstock

- To je bila uobičajena situacija, pa nikom nije bila ni čudna - kažu za Kurir komšije sa Makove sedmice, i vele, da se te noći dečak ipak duže zadržao u vozilu, sam, i da ga je majka ujutro zatekla sa već ukočenim prstima i rukama.

- Žena je u šoku pozvala i policiju i Hitnu pomoć, ali, eto, na njenu muku, spasa nije bilo. Čuli smo da je dečak živeo tu sa majkom i ocem, ali ne znamo doro porodicu - kaže sused koji živi nedaleko, na Makovoj sedmici.

Policija je potvrdila da se slučaj dogodio, a u Višem javnom tužilaštvu u Subotici navode za Kurir, da će se u ponedeljak više znati o okolnostima te nesreće.

Telo je poslatu na obdukciju u Institut za sudsku medicinu, a istraga je u toku. Policija se još nije zvanično oglasila povodom slučaja smrti maloletnika.

Nezvanično se tvrdi, da je automobil bio u leru, grejanje uključeno, a zbog niske temperature u četvrtak noću i prozori vozila su bili zatvoreni, pa se dete kako se pretpostavlja, ugušilo.

Nije reagovano na vreme

- Proveo je više sati u tom autu, gde je uvek slušao muziku. Posle toliko sati boravka u zatvorenom prostoru, dečak je bio ošamućen i izgleda da je ubrzo zaspao, pa nije mogao da reaguje na okolnosti oko izduvnih gasova i ostalog. Kažu da se verovatno ugušio ugljen monoksidom, koji se širio iz ventilacije vozila, a trovanje je dovelo do toga da izgubi svest. Na žalost, i smrt je nastupila, jer nije reagovano na vreme - saznajemo iz okruženja nesrećne porodice.

Majka je u jutarnjim satima u petak ujutro, našla telo nesrećnog sina. Obdukcijom će biti utvrđene tačne okolnosti tragedije u ovoj porodici i smrti maloletnog deteta.