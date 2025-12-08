Ubijen mučki s leđa

Stana Vereš tvrdi da ne poznaje čoveka koji je osumnjičen za ubistvo njenog sina Mirka. Inače, da podsetimo na pisanje austrijskih medija, Mirko je izboden s leđa i to navodno, kada se u momentu svađe okrenuo kako bi izašao iz prostorije, ali je osumnjičeni ubica u besu uzeo nož u ruke i izbo ga nekoliko puta.

Do dolaska policije i ekipe Hitne pomoći Srbin je bio živ, ali je nakon nekoliko minuta izdahnuo. Lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt.

- Pored tela srpskog državljanina pronađen je krvavi nož. Austrijska policija je odmah po dolasku uhapsila hrvatskog državljanina i njegovu devojku Srpkinju, koji su u trenutku intervencije bili vidno pijani. Srpkinja je puštena nakon saslušanja, s obzirom na to da je, kako se saznaje, ona prisustvovala njihovoj svađi, ali ne i ubadanju - navode bečki portali dok napominju da je osumnjičeni Hrvat priznao da je ubio Srbina.

- Čula sam da je ubio mog sina i da je to priznao policiji, ali to neće vratiti mog Mirka - kaže potresnim glasom Stana Vereš.

Istraga povodom zločina je i dalje u toku.