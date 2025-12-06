Slušaj vest

Viši sud u Leskovcu je objavio presudu kojom je maloletniku (17) iz Leskovca izrečena kazna maloletničkog zatvora u trajanju od tri godine, u koju krivičnu sankciju se maloletniku ima uračunati vreme provedeno u pritvoru. Maloletnik je osuđen za krivično delo nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom.

- Prema maloletnom A. T. je krivična sankcija izrečena zbog postojanja opravdane sumnje da je dana 27. septembra 2025. godine, teško telesno povredio oštećenog, sada pokojnog V. M. iz Leskovca, usled čega je nastupila smrt oštećenog, tako što je oštećenom, nakon kraće verbalne rasprave i fizičkog sukoba u kome je učestvovao veći broj lica, zadao udarac pesnicom desne ruke u predelu glave, usled čega je oštećeni V. M. pao na asfalt i udario temenom glave u tlo, usled čega je zadobio tešku telesnu povredu opasnu po život u vidu nagnječenje tkriva mozga, krvarenja u moždanim komorama, utisnutog preloma baze lobanje, krvne podlivenosti tkiva poglavine i oba slepoočna mišića, razderno – nagnječne rane u predelu donjeg kapka levog oka sa krvnim podlivom kapaka i veznica levog oka, kao i povreda ekstremiteta, od kojih povreda je nastupila smrta dana 1. okrobra 2025. godine u prostorijama Kliničkog centra Niš - navedeno je u presudi.

Radi zaštite interesa maloletnika, sud je od otvaranja zasedanja, pa do završetka glavnog pretresa, isključio javnost za ceo tok glavnog pretresa, odnosno izreka presude je pročitana u prisustvu javnosti, a prilikom objavljivanja razloga je javnost ponovo bila isključena.

Prilikom objavljivanja presude predsednik veća je ukratko izneo razloge, pri čemu je protiv iste dozvoljena žalba Apelacionom sud u Nišu.