Gost emisije "Životne priče", bila je Tanja Cvetić, žena koja je preživela nasilje, izgubila ćerku i na kraju ostala sama. 30 godina je ćutala. Trpela je psihičko i fizičko nasilje. Čekala ljubav koju nikada nije dobila. Nakon razvoda, umesto olakšanja, dočekala je tišinu.

Tanja je rođena u Beogradu, a ceo svoj život provela je u Zemunu. Odrasla u radničkoj porodici, gde je otac radio. Mama je bila domaćica, ona je bila tu da se brine o njoj i o mađem bratu. Odrasla je u jednoj patrijarhalnoj porodici.

Njen život se naglo menja. Svideo joj se dečko iz kraja, a nije ni slutila šta je čeka:

- Ja sam konkretno sa tim čovekom 35 godina. Od toga 5 godina se zabavljali, a 30 godina bili u braku. Sam taj početak nije upućivao na neke probleme, iako je on bio, da kažem, dečko iz kraja, s ćoška, mangup. I tu je bila kao neka velika ljubav, bar je to tako tada izgledalo. Mi smo se uzeli relativno mladi, sa 20 i nešto godina, uzeli smo se i prvih 6 godina živeli smo u zajednici sa njegovim ocem, majkom i bratom koji je 11 godina mlađi, znači praktično tri generacije, a onda je posle došla ćerka kao četvrta generacija. U stanu smo proveli nekih šest godina, sve do maja meseca 1999. godine, do bombardovanja - kaže Cvetić i dodaje:

- Živela sam šest godina u zajednici sa njegovim roditeljima u zgradi u Zemunu i nisam bila prijavljena na toj adresi. Prijavljena sam i dalje bila kod svojih roditelja. 1994. godine smo počeli kuću na placu koji su njegovi roditelji nama dali. To je bila stara jedna kuća i bio je dogovor da mi tu za naše dete krenemo da zidamo u kuću, da ne idemo u postanare. Ja sam radila u državnoj firmi, svekar i svekrva isto, ali su te firme bile u propadanju. Praktično jedan veliki period te zajednice smo bukvalno živeli od te plate koju sam ja imala u državnoj firmi, gde sam bila stalno zaposlena.

Tanja: Nije dolazio kući

Opremili su jednu sobu, gde su sa ćerkom bili za vreme bombardovanja 1999. Kako kaže, veći deo bombardovanja provela je sama sa detetom, dok je on bio negde, stalno odsutan:

- Nije vodio računa ni o tome što sam ja sama i što je samo dete. Prvi moment fizičkog zlostavljanja je upravo u tom periodu posle bombardovanja. Dok je radio obuću, on je vrlo često bio odsutan, navodno razvoz te obuće i ostalo, međutim iz ove sada perspektive shvatam da sva ta odlaženja u razvoz i kviziciju nisu bila zbog obuće, nego su bili i neki drugi vidovi njegovog odsustva - kaže Tanja i dodaje:

- Ispostavilo se da je vrlo često sa tom ekipom kockao. Igrali su remi od ujutru do uveče i prvi šamar sam dobila upravo zbog kocke. Nije ga bilo ceo dan kući, ja sam ga nazvala na telefon,on je krenuo da galami. Rekao mi je "E pa sad namerno neću da dođem". Ja kažem, okej, da znam. Ja sam uzela i zaključala vrata, računala sam neće doći, to su već bili kasni, rani, u stvari, jutarnji sati. Međutim, on se vratio, ušao je preko terase, probudila sam se i imala sam šamar iz zaleta iz sve snage. Ja sam se okrenula da pokupim osnovne stvari i da izađem, krenula sam da uzmem ćerku, međutim, nije mi dozvolio da povedem dete sa sobom i to je bio kraj. Ja sam ostala i napravila sam kardinalnu grešku.

Dug zelenašima

Jednog dana, bivši suprug joj je došao sa vesti da će morati da prodaju kuću, jer se zadužio kod nekih ljudi, kako kaže, kod zelenaša:

- Ja sam rekla ne, kuća ne može da ide. U kuću sam uložila svoje neke godine života. Mučila se, trudila, pozajmljivala i ostalo, ne. Tad sam uzela prvi kredit. Pa posle prvog išao i drugi. Njegove dugove i dug za struju sam platila tim kreditom Sledeći kredit je bio za PVC stolariju za prozor i za vrata, za grejanje, za renoviranje. Gomila ispisanih čekova, gomila nekih skupljenih para što sam u toj firmi imala. Svaki dinar mi je uzeo - kaže Tanja i dodaje:

- Znači, imala sam skupljene neke pare, sve je uzeo. Njegova agresivnost, njegovo to bahato ponašanje i emotivno i fizičko i psihičko i finansijsko zlostavljanje se nastavlja. On ulazi u neke vode, počinje politički da se angažuje. Širi se posao i moj i njegov. Znate kako kažu, dajte čoveku moć i pare i vidite kakav je. Otvorili smo pekaru. Tada sam sve ukapirala kome je dužan. Ispred kapije sam počela da vidim neke ljude, koje sam tek kasnije sa ubistvom premijera Đinđića shvatila, ko su. Na otvaranju pekare je došao jedan od dva bosa zemunskog klana. Kad je on došao, bivši suprug je meni i ćerku oterao da idemo u kuću i onda su se meni isklopile neke kockice.

Tanja i njen muž su se razveli 23. aprila 2023. godine i od tada nastaje opšti haos. Pre razvoda, 2022. godine,u februaru mesecu saznala je za njegov paralelan život sa drugom ženom.

- Mama mi je 2018. godine bolovala od karcinoma. Bili smo na dočeku Srpske nove godine na Zlatiboru, morali smo zbog moja mame kojoj se stanje pogoršalo da hitno da se vratimo. Besan zato što je morao da napusti to društvo i ekipu koja je bila dole, on mene u kancelariji ničim izazvano, dok sam sedela, popodne sam došla posle mame, udara me pesnicom u glavu iz sve snage. Imala sam čvorugu i podliv koji sam pokrivala kosom. Opet sam prećutala, zato što dete se spremalo za svoju svadbu. To je najveća moguća greška koju sam napravila u životu. Često me pitaju zašto ste trpeli. Znači, to je jako nezgodno pitanje.

