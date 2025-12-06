Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih državljana Narodne Republike Kine L.X.G. (rođena 1985. godine), C.J.L. (rođen 1987. godine), oboje bez prijavljenog boravišta u Republici Srbiji, i W.T. (rođen 1982. godine), sa boravištem u Dolovu, zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci izvršili krivično delo otmica, a osumnjičeni W.T. i dva krivična dela silovanje.

Osumnjičenima se stavlja na teret da su od oktobra 2025. godine obmanjivali dve oštećene, državljanke Narodne Republike Kine, rođene 1986. i 1989. godine, koje su 3. decembra odvezli sa aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu do kuće u Dolovu gde su ih do 4.12.2025. godine upotrebom sile i pretnjom ubistvom i teškim telesnim povređivanjem zadržali protivno njihovoj volji, kako bi od njih i njima bliskih lica iznudili novac. Osumnjičenom W.T. se stavlja na teret i da je u navedenoj kući upotrebom sile prinudio oštećene na čin izjednačen sa obljubom.