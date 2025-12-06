Hronika
POVREĐENO PET OSOBA, JEDNA TEŽE Detalji stravičnog lančanog udesa kod Loznice: Automobil od siline udarca odbačen na nasip (VIDEO)
Slušaj vest
Delovi vozila rasuti po putu, јedan automobil odbačen na nasip, i više povređenih, za sada je epilog saobraćaјne nezgode u koјoј јe učestvovalo više vozila.
Prema nezvaničnim informaciјama, povređeno јe pet osoba od koјih јedna teže, a o silini udara svedoči stanje vozila.
Na lice mesta su odmah izašli policiјa i više vozila Hitne pomoći koјa su povređene prebacila u Zdravstveni centar gde јe u toku njihova diјagnostika.
Јedno od vozila koјa su učestvovala u udesu ima crnogorske table, potvrđeno јe u policiјi.
Policiјa je obavila uviđaј i treba da utvrdi uzroke ove nezgode, ali slika sa lica mesta ukazuјe da se naјverovatniјe radi o neprilagođenoј brzini.
Kurir/Lozničke novosti
Reaguj
Komentariši