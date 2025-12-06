Hronika
VELIKI POŽAR IZBIO U MALOM MOKROM LUGU: Bukti na 50 metara od pumpe na Bulevaru kralja Aleksandra, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom
Vatrogasci se bore da obuzdaju veliki požar koji je oko 17 sati izbio nedaleko od benzinske pumpe u Malom Mokrom Lugu.
Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se da gori kuća koja se nalazi svega 50 metara od pumpe na Bulevaru kralja Aleksandra.
Kuća je prema nezvaničnim informacijama napuštena. Nekoliko ekipa vatrogasaca trenutno gasi požar i trenutno je velika gužva u saobraćaju u tom dleu grada.
Za sada nije poznat uzrok požara i da li ima povređenih.
