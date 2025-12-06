Hronika
KURIR NA LICU MESTA! FILMSKA AKCIJA UKP NA DORĆOLU: Osmorica policajaca uleteli u radnju i uhapsili muškarca pred velikim brojem prolaznika - POGLEDAJTE (VIDEO)
Večeras je u prodavnici na Dorćolu u Ulici cara Dušana policija izvršila hapšenje, a Kurir je bio na licu mesta.
Lisice na ruke stavljene su muškarcu. Razlog hapšenja nije krađa u radnji, već je osumnjičeni bio praćen, a onda i uhapšen.
Da je reč o "krupnoj zverki", svedoči broj pripadnika UKP koji je učestvovao u akciji.
Naime, u prodavnicu su uletela osmorica policajaca i izvela muškarca napolje, pretresla ga i stavila lisice.
Ispred radnje su čekala pet vozila UKP-a.
Cela akcija je odrađena maksimalno profesionalno, iako je i u prodavnici i na ulici ispred bilo mnogo prolaznika, oni ni na koji način nisu bili ugroženi. Kao na filmu...
I.Č.
