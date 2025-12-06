Slušaj vest

Večeras je u prodavnici na Dorćolu u Ulici cara Dušana policija izvršila hapšenje, a Kurir je bio na licu mesta.

Lisice na ruke stavljene su muškarcu. Razlog hapšenja nije krađa u radnji, već je osumnjičeni bio praćen, a onda i uhapšen.

Da je reč o "krupnoj zverki", svedoči broj pripadnika UKP koji je učestvovao u akciji.

Naime, u prodavnicu su uletela osmorica policajaca i izvela muškarca napolje, pretresla ga i stavila lisice.

Ispred radnje su čekala pet vozila UKP-a.

Hapšenje u prodavnici na Dorćolu Izvor: Kurir

Cela akcija je odrađena maksimalno profesionalno, iako je i u prodavnici i na ulici ispred bilo mnogo prolaznika, oni ni na koji način nisu bili ugroženi. Kao na filmu...

I.Č.

