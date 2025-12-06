Slušaj vest

Suđenje Brajanu Volšu koji je optužen da je u januaru 2023. godine, odmah posle dočeka Nove godine, ubio svoju suprugu iz Srbije Anu Volš, počelo je ove nedelje. Za prva dva dana suđenja ispitana su dva svedoka, a jedan od njih je policajac koji je pronašao internet pretragu Volša i to u noći kad je Ana ubijena.

Nakon inspektora Harisona Šmita, ispitan je policajac Nikolas Garino koji je otkrio pretragu na računaru Brajana Volša, a dok je svedočio posebno je istakao to što je Brajan pretraživao Patrika Kirnija, poznatog serijskog ubicu sa nadimkom „Trash bag killer“ („Ubica sa kesama za đubre“).

Na ovom suđenju odbrana, koju vodi advokat Leri Tipton, fokusirala se na način na koji su pretrage nastale i na njihovo tumačenje. Tipton je više puta osporio kontekst pretrage koje tužilaštvo navodi kao inkriminišuće, uključujući pretrage o razvodu i pretrage povezane sa odlaganjem tela.

Tipton tvrdi da pretrage o razvodu mogu biti obično istraživanje porodične imovine, jer su Ana i Brajan u tom periodu razgovarali o prodaji jedne nekretnine. Takođe je naveo da rezultati pretraga nisu fiksni i da se menjaju, sugerišući da bi korisniku mogle da se pojave i bezazlene informacije, poput lokacija groblja, osim ako ne doda preciznije termine poput „ubistva“.

Gvarino je potvrdio da su ključne pretrage potekle sa MekBuk-a, a ne sa Ajped-a, te da su uređaji bili sinhronizovani. Analizirao je i sadržaj dva telefona pronađena u kući.

1/6 Vidi galeriju Brajan Volš Foto: Prinstceen, Greg Derr/The Patriot Ledger

20 pitanja Brajana Volša upućena Guglu

Istorija Gugl pretrage Brajana Volša uključuje najbizarnija pitanja i savete: Šest načina da se otarasite tela – ubistvo ubistvo ubistvo, Patrik Kirni, Najbolji načini da se telo odloži, 10 načina da se otarasite mrtvog tela (ako baš morate), Najbolji načini da se odlože delovi tela nakon ubistva, Kako pretesterisati telo, Ručna testera – najbolji alat za raskomadavanje tela, Detalji raskomadavanja tela raspravljeni na suđenju za ubistvo, Šta varikina radi mrtvim telima, Želite da prođete nekažnjeno posle ubistva? Koristite specijalni deterdžent (O čemu zapravo postoji članak u američkom magazinu), Može li se telo identifikovati sa polomljenim zubima, Može li telo da se raspadne u plastičnoj kesi, Koliko vremena prođe pre nego što telo počne da se oseća, Mogu li pomešati beli sirće da zaustavim mirise, Može li soda bikarbona da učini da mrtvo telo bolje miriše, Čišćenje mrtvog tela (YouTube), Da li mašina za sudove čisti krv, Da li je bolje baciti odeću sa mesta zločina ili je oprati…

Foto: Quincy District Court

Podsetimo, Beograđanka Ana Volš je poslednji put viđena u ranim jutarnjim satima 1. januara 2023. godine nakon novogodišnje večere koju su ona i njen suprug organizovali u svojoj kući u Kohasetu. Njeno telo nikada nije pronađeno.

Tokom istrage uhapšen je njen suprug Brajan Volš zbog sumnje da je počinio ubistvo, a tužilaštvo raspolaže jakim dokazima protiv njega.

Advokat Brajana Volša tvrdi da je Ana doživela iznenadnu, neobjašnjivu smrt dok je ležala u krevetu, što je kod Volša izazvalo paniku.

„Kada je ušao u spavaću sobu, osetio je da nešto nije u redu“, rekao je Lari Tipton, rekavši da ju je Volš nekoliko puta gurnuo iz panike, zbog čega je pala iz kreveta.

On je naveo da je Volš tada krenuo da paniči.

„Nikada nije mislio da će neko poverovati da je Ana Volš u jednog trenutku bila živa, a u sledećem mrtva“, rekao je Tipton, prenosi NBC Boston.

„Brajan Volš nije ubio Anu. Brajan Volš nikada nije pomislio da ubije Anu“, naveo je advokat.

Foto: STEPHEN SHERMAN / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ko je Patrik Kirni?

Patrik Kirni, poznatiji kao „Trash Bag Killer“, bio je jedan od najzloglasnijih američkih serijskih ubica iz druge polovine 20. veka. Delovao je u južnoj Kaliforniji, uglavnom između 1960-ih i 1977. godine, i odgovoran je za najmanje 21 dokazano ubistvo, dok se procene kreću i do 28 žrtava. Meta su mu uglavnom bili mladi muškarci i dečaci, koje je pronalazio kao autostopere ili u gej barovima. Kirni je razvijao rutinu ubistava u kojoj je žrtve najčešće ubijao hicem iz pištolja iz neposredne blizine, obično dok su bili u njegovom automobilu, a potom bi tela raskomadao i delove odlagao u kese za smeće, po čemu je dobio svoj zlokobni nadimak.

Ono što je dodatno šokiralo javnost jeste činjenica da je Kirni živeo mirnim, nenametljivim životom i da je dugo uspevao da izbegne policiju upravo zato što nije ostavljao tragove koji bi ga direktno povezali sa žrtvama. Na kraju se 1977. godine sam predao policiji, nakon što je istraga počela da se približava njemu i njegovom partneru. Priznao je veliki broj ubistava i 1978. godine osuđen je na 21 doživotnu kaznu zatvora, bez mogućnosti uslovnog otpusta. Danas se smatra jednim od najmonstruoznijih serijskih ubica u istoriji Kalifornije.