Slušaj vest

U Beogradu su večeras uhapšeni V.U. (32) i I.T. (28), članovi visokorizične organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore škaljarci za kojima je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodne poternice, saopštila je danas Uprava policije.

Lice V.U. se u Crnoj Gori potražuje zbog krivičnih dela: stvaranje kriminalne organizacije – za koje se protiv njega vodi krivični postupak pred Višim sudom u Podgorici, kao i zbog izdržavanja kazne zatvora za krivično delo - napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, na koje je osuđen presudom Osnovnog suda u Baru.

I.T. se potražuje radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici zbog krivičnih dela: ubistvo u pokušaju, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nasilničko ponašanje.

Uprava policije ovim još jednom potvrđuje da snažno i odlučno preduzima aktivnosti na neutralisanju delovanja visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa i predvodi regionalne inicijative u borbi protiv organizovanog kriminala.

Službenici Uprave policije nastavljaju sa intenzivnom regionalnom i međunarodnom obaveštajnom saradnjom u cilju lociranja i lišenja slobode međunarodno traženih lica uz potpunu posvećenost Crne Gore borbi protiv kriminala i jačanju vladavine prava.

Ne propustiteHronikaŠKOLOVAO SE ZA POLICAJCA, PA POSTAO UBICA: Vesko je bio vođa podgoričkog ogranka kavčana, škaljarci ga likvidirali iz osvete - krivili ga za OVA ubistva
kalezic.jpg
HronikaPOČIVAJTE U MIRU BRAĆO I POZDRAVITE EKIPU IZ KRAJA! Osvanulo više od 30 čitulja za "kavčane" koji su likvidirani u blindiranom BMW-u
Petar Lipovina Žarko Pejaković
HronikaPUT KOJIM SI KORAČAO ZAVEDE TE LAKO U ZAMKU PROKLETU... Crnogorske novine preplavljene čituljama za "škaljarca" Bobana Sjekloću koji je likvidiran pre 40 dana!
boban1.jpg
HronikaPUCAČ IZ BEOGRADA NA VODI PRIZNAO DA JE ŠKALJARCU PUCAO U GLAVU: Otkrivamo šta je osumnjičeni za mafijaško ubistvo rekao na saslušanju
Filip Ivanović