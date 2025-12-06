Slušaj vest

U restoranu na Novom Beogradu večeras je upucana jedna osoba, nezvanično se saznaje.

Prema nezvaničnim informacijama, radi se o muškarcu.

Navodno je došlo do pucnjave, a za sada nepoznati napadač ili više njih ispalili su hice u muškarca.

- Ispalili su ceo šaržer u njega - rekao je očevidac.

Prema nezvaničnim informacijama, upucan je, navodno, vođa navijača.

Kurir/Republika

Ne propustiteHronika"LEŽALA JE SVA KRVAVA, STAVILI SU JOJ PIŠTOLJ NA GLAVU!" Baka devojčice (12) iz Srbije o RANJAVANJU unuke u Nemačkoj: Branila je majku i brata, mislila je da...
Nemačka bager juvelirnica
HronikaKURIR SAZNAJE! UHAPŠEN NAPADAČ KOJI JE POKUŠAO DA UBIJE UROŠA U RAKOVICI: Čekao žrtvu pa mu u grudi ispalio dva hica! Policija mu sad našla pištolj
WhatsApp Image 2025-11-16 at 20.09.29 (1).jpeg
HronikaNOVI DETALJI O DEVOJČICI (12) IZ SRBIJE KOJU JE UPUCALA NEMAČKA POLICIJA: Tri puta operisana, oglasio se advokat porodice
Nemačka policija
HronikaTUKLI GOSTE KAFANE KOD NOVOG SADA, GAĐALI IH FLAŠAMA, PUCALI I PLJAČKALI! Zaplenjena velika količina droge i oružja, a uhapšena četvorica! (Foto, video)
Oružje