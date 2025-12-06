Hronika
PUCNJAVA NA NOVOM BEOGRADU: Izrešetan muškarac u poznatom restoranu, ispalili ceo šaržer u njega
U restoranu na Novom Beogradu večeras je upucana jedna osoba, nezvanično se saznaje.
Prema nezvaničnim informacijama, radi se o muškarcu.
Navodno je došlo do pucnjave, a za sada nepoznati napadač ili više njih ispalili su hice u muškarca.
- Ispalili su ceo šaržer u njega - rekao je očevidac.
Prema nezvaničnim informacijama, upucan je, navodno, vođa navijača.
