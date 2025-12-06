Hronika
PRVE SLIKE SA MESTA PUCNJAVE NA NOVOM BEOGRADU Izrešetan muškarac (30), sve vrvi od policije! Napadači pobegli sa lica mesta (FOTO)
Večeras je na Novom Beogradu u jednom restoranu došlo do pucnjave, a prema nezvaničnim informacijama, upucana je jedna osoba.
Radi se o muškarcu starosti 30 godina.
Očevidac tvrdi da je nepoznati napadač ispalio ceo šaržer u njega.
Foto: Kurir
Foto: Kurir
Nakon pucnjave pobegli su sa lica mesta.
Povređeni je prebačen na dalje zbrinjavanje, a policija intenzivno traga za napadačem. Na snazi je akcija „Vihor 3“.
