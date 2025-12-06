Slušaj vest

Večeras je na Novom Beogradu u jednom restoranu došlo do pucnjave, a prema nezvaničnim informacijama, upucana je jedna osoba.

Radi se o muškarcu starosti 30 godina.

Očevidac tvrdi da je nepoznati napadač ispalio ceo šaržer u njega.

WhatsApp Image 2025-12-06 at 21.36.43.jpeg
Foto: Kurir

WhatsApp Image 2025-12-06 at 21.36.48.jpeg
Foto: Kurir

Nakon pucnjave pobegli su sa lica mesta. 

Povređeni je prebačen na dalje zbrinjavanje, a policija intenzivno traga za napadačem. Na snazi je akcija „Vihor 3“.

Ne propustiteHronikaPUCNJAVA NA NOVOM BEOGRADU: Izrešetan muškarac u poznatom restoranu, ispalili ceo šaržer u njega
policija.jpg
HronikaMUŽ ISPRIČAO DETALJE UPUCAVANJE ŽENE U STANU NA NOVOM BEOGRADU Pili alkohol, drogirali se, a onda je počeo haos! Komšinica čula zapomaganje, pa pozvala policiju
1745961785407.jpg
HronikaČULA SE PUCNJAVA U STANU NA NOVOM BEOGRADU, UPUCANA ŽENA Hitno prevezena u Urgentni: Kada je rekla šta se desilo usledila DRAMA
WhatsApp Image 2025-06-30 at 5.04.18 PM.jpeg
HronikaPONOVO PUCANO NA BIVŠEG VOĐU PARTIZANOVE GRUPE Ko je Alibeg koji je 10 puta izbegao likvidaciju? Metak mu bio zaglavljen u rebrima, puzeći izbegao rafale (FOTO)
WhatsApp Image 2025-07-08 at 21.36.20_483adc7c copy 2.jpg