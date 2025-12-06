Hronika
EVO KO JE RANJEN U PUCNJAVI U RESTORANU NA NOVOM BEOGRADU: Upucan navijač Partizana, sedeo za stolom sa Alibegom (FOTO)
BEOGRAD - Оko 21 čas u jednom ugostiteljskom objektu na Novom Beogradu, nepoznata osoba pucala je na tridesetogodišnjeg muškarca, nakon čega se udaljila u nepoznatom pravcu.
Naime, upucan je N. K. (30), navijač partizana.
Kako Kurir saznaje on je bio u društvu Nenada Alajbegovića Alibega.
Povređeni je prebačen na dalje zbrinjavanje, a policija intenzivno traga za napadačem. Na snazi je akcija „Vihor 3“.
Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.
Podsetimo, Alajbegović, bivši vođa navijača Partizana, najmanje deset puta se našao na meti napadača.
Poslednji put je, kako se sumnja, na njega pucano u julu ove godine na Novom Beogradu.
Tada ga ni jedan hitac, iako ih je ispaljeno nekoliko u njegovom pravcu, nije pogodio.
