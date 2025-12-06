Slušaj vest

ko 21 čas u jednom ugostiteljskom objektu na Novom Beogradu, nepoznata osoba je otvorila vatru na tridesetogodišnjeg N.K. (30), navijača partizana, nakon čega se udaljila u nepoznatom pravcu.

Kako Kurir saznaje, on je bio u društvu Nenada Alajbegovića Alibega.

Povređeni je prebačen na dalje zbrinjavanje, a policija intenzivno traga za napadačem. Trenutno je na snazi akcija „Vihor 3“.

Međutim, istražuje se da li je meta bio Nenad Alajbegović Alibeg, koji je meta napada bio najmanje 10 puta.

Nenad Alajbegović zvani Alibeg (44), bivši vođa navijačke grupe Partizana „Zabranjeni“ u julu je ponovo bio meta brutalnog napada!

Nepoznati napadač ispalio je nekoliko metaka u njegovom pravcu u Ulici narodnih heroja na Novom Beogradu, a prema izjavama očevidaca, navodno je pucano na Alibega koji se nalazio u automobilu na mestu vozača!

Najozbiljnije je ranjen pre pet godina, u noći između 21. i 22.juna ispred svoje zgrade na Novom Beogradu, a svojevremeno se na društvenim mrežama pojavio snimak sačekuše koji su zabeležile nadzorne kamere.

Na snimku se vidi muškarac sa zaštitnom maskom preko usta, za koga se navodi da je Alajbegović, kako hramljući prilazi vratima zgrade sa kesom iz prodavnice u rukama.Taman što je pozvonio na interfon počela je pucnjava, a on pada na zemlju pokušavajući da se zaštiti od metaka. Napokon, vrata zgrade se otvaraju, Alibeg uspeva da puzeći uđe unutra i sačuva život.

Iste godine, u novembru, ponovo je bio na nišanu. Tada je za Kurir ispričao dramatične trenutke:

- Izašao sam iz automobila. U tom trenutku neko je počeo da puca ka meni. Ispalio je više metaka, dva su me pogodila. Video sam osobu koja je pucala na mene, ali nisam ga prepoznao. Video sam osobu u crnom i sa kačketom. Nakon pucnjave je pobegao. I pored velikih bolova i krvarenja bio sam priseban. Stao sam nasred ulice i zaustavio prvi autobus GSP! Zbunjeni vozač je otvorio prednja vrata. Ušao sam nekako unutra. Držao sam se za grudi, zamolio sam ga da zaustavimo prvi taksi. Mnogo sam krvario u tom trenutku - kazao je Alibeg i dodao:

- Vozač autobusa je zaustavio prvog taksistu. I sada mi je pred očima slika kako maše i zaustavlja čoveka. Izašao sam nekako iz autobusa i ušao u taksi. Taksista je bio potpuno izgubljen, verovatno od straha. Pitao me je: "Gde da vozim, Hitna pomoć ili Urgentni centar", rekao sam da me vozi u Urgentni. Vozio je koliko je mogao brzo, ali se videlo da je bio u šoku - ispričao je naš sagovornik pre pet godina.

Poslednje hapšenje Vračaraca bilo zbog njega

Alajbegović je, podsetimo u oktorbu svedočio u postupku koji se vodi protiv vračarskog klana za tri ubistva i pet pokušaja ubistava.

Inače, prema navodima tužilaštva pripadnici vračarskog klana, na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara, planirali da ubiju Alajbegovića 2020. godine, a on je tokom svog svedočenja stao u odbranu optuženih?!

Nakon što je svedočio u sudnici, bivši vođa navijača je zgradu napustio krijući lice rukom, dok je u drugoj ruci najpre držao telefon, a onda je nekoga pozvao i razgovara. Na njegovom mobilnom aparatu primećen je zanimljiv detalj, natpis "Brat za brata". Inače, ova fraza je svojevrsni zaštitni znak jedne od Partizanovih navijačkih frakcija, grupe "ZabranjenI".