Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK, uhapsili su večeras u Beogradu I. T. (33) i V. U. (38), visokopozicionirane pripadnike škaljarskog klana, za kojima su raspisane Interpolove međunarodne poternice za ubistva, kao i krivična dela u vezi sa oružjem i organizovanim kriminalom.

Policija nastavlja dalji rad.

Podsetimo, ranije tokom večeri u prodavnici na Dorćolu u Ulici cara Dušana policija je izvršila hapšenje, a Kurir je bio na licu mesta.

Kako se videlo na ekskluzivnom snimku Kurira, lisice na ruke stavljene su muškarcu. Razlog hapšenja nije krađa u radnji, već je osumnjičeni bio praćen, a onda i uhapšen.

Da je reč o "krupnoj zverki", svedočio je broj pripadnika UKP koji je učestvovao u akciji.

Naime, u prodavnicu su uletela osmorica policajaca i izvela muškarca napolje, pretresla ga i stavila lisice.

Ispred radnje su čekala pet vozila UKP-a.

