N. K. (30), navijaču Partizana, koji je večeras upucan u restoranu na Novom Beogradu, bore se za život i hitno je upućen na operaciju.

Kako saznaje Kurir, teško je ranjen u stomak, a pogođen je sa 8 metaka.

Nepoznata osoba ispalila je šaržer metaka u njega, a kako je Kurir pisao on je bio u društvu Nenada Alajbegovića Alibega.

Podsetimo, Alajbegović, bivši vođa navijača Partizana, najmanje deset puta se našao na meti napadača.

Poslednji put je, kako se sumnja, na njega pucano u julu ove godine na Novom Beogradu.

Tada ga ni jedan hitac, iako ih je ispaljeno nekoliko u njegovom pravcu, nije pogodio.

