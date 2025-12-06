Hronika
KURIR SAZNAJE! UPUCANI MUŠKARAC POGOĐEN SA 8 METAKA, BORE MU SE ZA ŽIVOT Novi detalji oružanog napada na Novom Beogradu: Policija i dalje traga za napadačem
N. K. (30), navijaču Partizana, koji je večeras upucan u restoranu na Novom Beogradu, bore se za život i hitno je upućen na operaciju.
Kako saznaje Kurir, teško je ranjen u stomak, a pogođen je sa 8 metaka.
Nepoznata osoba ispalila je šaržer metaka u njega, a kako je Kurir pisao on je bio u društvu Nenada Alajbegovića Alibega.
Pucnjava na Novom Beogradu Foto: Kurir
Podsetimo, Alajbegović, bivši vođa navijača Partizana, najmanje deset puta se našao na meti napadača.
Poslednji put je, kako se sumnja, na njega pucano u julu ove godine na Novom Beogradu.
Tada ga ni jedan hitac, iako ih je ispaljeno nekoliko u njegovom pravcu, nije pogodio.
