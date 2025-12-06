Slušaj vest

U večerašnjoj pucnjavi u poznatom restoranu na Novom Beogradu ranjen je N.K. (30) dok je za stolom sedeo sa bivših vođom Partizanovih navijača Nenadom Alajbegovićem Alibegom.

Nenad Alajbegović Alibeg
Nenad Alajbegović Alibeg Foto: Kurir

Ranjenom N.K, koji je pogođen sa osam metaka, lekari se bore za život.

Nenad Alajbegović Alibeg
Foto: Kurir

Za to vreme, Alibeg je, posle davanja izjave u svojstvu svedoka, napustio mesto pucnjave u svom automobilu.

Nenad Alajbegović Alibeg Durmitor Izvor: Kurir

Podsetimo, Alajbegović se najmanje deset puta se našao na meti napadača. Poslednji put je, kako se sumnja, na njega pucano u julu ove godine na Novom Beogradu. Tada ga ni jedan hitac, iako ih je ispaljeno nekoliko u njegovom pravcu, nije pogodio. Istražuje se i da li je on bio meta napada i večeras...

