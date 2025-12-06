Hronika
EKSKLUZIVNE SLIKE I SNIMAK ALIBEGA SA MESTA PUCNJAVE NA NOVOM BEOGRADU! Da li je on bio meta napada? Pogledajte kako odlazi kolima (VIDEO)
U večerašnjoj pucnjavi u poznatom restoranu na Novom Beogradu ranjen je N.K. (30) dok je za stolom sedeo sa bivših vođom Partizanovih navijača Nenadom Alajbegovićem Alibegom.
Ranjenom N.K, koji je pogođen sa osam metaka, lekari se bore za život.
Za to vreme, Alibeg je, posle davanja izjave u svojstvu svedoka, napustio mesto pucnjave u svom automobilu.
Podsetimo, Alajbegović se najmanje deset puta se našao na meti napadača. Poslednji put je, kako se sumnja, na njega pucano u julu ove godine na Novom Beogradu. Tada ga ni jedan hitac, iako ih je ispaljeno nekoliko u njegovom pravcu, nije pogodio. Istražuje se i da li je on bio meta napada i večeras...
