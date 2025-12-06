Slušaj vest

Sigurnosne kamere su snimile napadača, a Kurir je došao u posed snimka.

Snimak pucnjave na Novom Beogradu Izvor: Kurir

Očevidac je za Kurir ispričao da je video momka koji je ušao sa kapuljačom na glavi i prišao stolu za kojim su sedeli Alajbegović i N. K.

1/6 Vidi galeriju Pucnjava na Novom Beogradu Foto: Kurir

- Gledao je u telefon, a onda zastao izvadio pištolj i pucao tri-četiri puta. Alibeg je pobegao uz stepenice, a ovaj je prišao momku u kog je pucao i ispalio još nekoliko hitaca - priča očevidac za Kurir i dodaje:

- Pucač je stajao 45 sekundi iza njih, a kada se N.K. okrenuo i pogledao ga, on je prišao i zapucao.

Pucnjava u Durmitoru Izvor: Kurir

Oni su, kako dodaje, sedeli do toaleta, pored šanka i ulaza u kuhinju na prvom nivou.

2 Pucnjava u Durmitoru Izvor: Kurir

Podsetimo, Alibeg je dosad preživeo najmanje deset atentata, pa se proverava da možda i večeras nije bio meta napada.

Nenad Alajbegović Alibeg Durmitor Izvor: Kurir