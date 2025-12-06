EKSKLUZIVNO! SNIMAK PUCNJAVE NA NOVOM BEOGRADU! Očevidac za Kurir otkrio detalje: Pucač gledao u telefon, a onda zastao izvadio pištolj i pucao tri-četiri puta
Večeras oko 21 čas u poznatom restoranu na Novom Beogradu upucan je navijač Partizana N.K. (30) dok je sedeo za istim stolom sa bivšim vođom navijačke grupe "Zabranjeni" Nenadom Alajbegovićem Alibegom.
Sigurnosne kamere su snimile napadača, a Kurir je došao u posed snimka.
Očevidac je za Kurir ispričao da je video momka koji je ušao sa kapuljačom na glavi i prišao stolu za kojim su sedeli Alajbegović i N. K.
- Gledao je u telefon, a onda zastao izvadio pištolj i pucao tri-četiri puta. Alibeg je pobegao uz stepenice, a ovaj je prišao momku u kog je pucao i ispalio još nekoliko hitaca - priča očevidac za Kurir i dodaje:
- Pucač je stajao 45 sekundi iza njih, a kada se N.K. okrenuo i pogledao ga, on je prišao i zapucao.
Oni su, kako dodaje, sedeli do toaleta, pored šanka i ulaza u kuhinju na prvom nivou.
Podsetimo, Alibeg je dosad preživeo najmanje deset atentata, pa se proverava da možda i večeras nije bio meta napada.
Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.