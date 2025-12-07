Slušaj vest

Otac (56) noćas je oko 1.55 sati posle ponoći primljen u Urgentni centar. Dovezla ga je Hitna pomoć a lekarima je rekao da ga je sin tukao u porodičnom domu u ulici Dragice Končar, saznaje Kurir.

Nesrećni otac je od siline udaraca koje je dobio, zadobio prelom ručnog zgloba i krvarenje u moždanoj kori. Prema njegovom sećanju, bio je bez svesti nekolio minuta a za to vreme sin ga je davio.

Nesrećni čovek ima nagnječenje vrata i povrede na grudima od udaraca koje je dobio.

Odmah je primljen u bolnicu.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaĆERKA MRTVA PIJANA PRETUKLA MAJKU (75)! Užasno porodično nasilje na Novom Beogradu, osumnjičena odmah uhapšena
shutterstock-2295282433.jpg
HronikaOTAC ZVERSKI TUKAO ĆERKU (21) U ZEMUNU! Odmah uhapšen, a evo šta je rekao pred tužilaštvom!
policajac i uhapšeni muškarac
Hronika(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) JEZIVO PORODIČNO NASILJE ZAPREPASTILO SRBIJU! Sin šamara oca, majka snima taj užas i komentariše
nasilje u porodici
HronikaKRVNIČKI TUKAO MAJKU SA DETETOM U NARUČJU: Horor slučaj u Zemunu, policija uhapsila nasilnika
1745961785400.jpg
HronikaHOROR U LAZAREVCU: Muškarac (41) pretukao majku u autobusu, ubrzo je uhapšen
8fa11cc3-fdd5-422d-8e64-fc86283a4172.jpg
HronikaJEZIVO PORODIČNO NASILJE U LAZAREVCU! Pretio majci da će je ubiti, pa je brutalno tukao u autobusu - nasilnik uhapšen
57bb9a6a-9438-4fdb-bbcf-08d6be2d3c15.jpg