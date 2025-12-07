Kampanja Dobro pazi - voz nailazi realizovana je u saradnji sa MUP

Na stanici Kovačevac u Mladenovcu pokrenuta je kampanja pod nazivom "Dobro pazi - voz nailazi", a događaju je prisustvovao i Slaviša Lekić, načelnik Uprave saobraćajne policije.

Kako su istakli iz Ministarstva unutrašnjih poslova, svaki prelazak preko pruge nosi rizik, iako mnogi veruju da je "dovoljno malo pogledati“. Statistika pokazuje suprotno: samo jedan trenutak nepažnje dovoljan je da ugrozi život.

- ​Zato je na stanici Kovačevac u Mladenovcu pokrenuta kampanja „Dobro pazi - voz nailazi“, kako bismo skrenuli pažnju na to koliko je važno poštovati signalizaciju na putnim prelazima - navode iz MUP.

​Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević istakao je da je od početka godine na ovim mestima zabeležena 61 saobraćajna nezgoda u kojima je petoro ljudi poginulo, a šestoro ih je teško povređeno.

- Ove brojke jasno govore zašto kampanja nije pokrenuta "pro forme", već zato što svaki propust na prelazu može biti fatalan. Apelujemo na sve vozače, bicikliste i pešake da se zaustavite, pogledaju i poštuju signalizaciju na pružnim prelazima. Voz uvek ima prednost. Život uvek mora biti na prvom mestu - naglašavaju iz Ministarstva policije.