Policija od sinoć traga za muškarcem, koji je maskiran kapuljačom, ušao u poznati restoran na Novom Beogradu i teško ranio N. K. (30) koji je sedeo za istim stolom sa Nenadom Alajbegovićem, zvabim Alibeg, nekadašnjim vođom Partizanove navijačke grupe Zabranjeni! Alajbegović je ostao nepovređen, a lekari se bore za život njegovog ranjenog druga, koji je pogođen sa osam metaka u stomak.

Pucnjava na Novom Beogradu Foto: Kurir

Očevici dramatične pucnjave ispričali su sinoć za Kurir da je video momka sa kapuljačom na glavi kako ulazi u restoran. Inače, kako kaže, Alibeg i njegov prijatelj su sedeli za stolom na prvom nivou restorana, do toaleta i šanka i ulaza u kuhinju.

- Prišao je stolu za kojim su sedeli Alibeg i N. K. Dok je prilazio stolu, gledao je u telefon, a onda je zastao iza njih dvojice i stajao je nekih 45 sekundi. U jednom trenutku, N. K., koji mu je bio okrenut leđima, se okrenuo i pogledao ga je, a napadač je izvadio pištolj i počeo da puca - opisao je očevidac za Kurir.

Kako je dodao, muškarac sa kapuljačom je najpre ispalio četiri, pet hitaca u žrtvu.

Uviđaj Foto: Kurir

- Alibeg je odmah ustao od stola i pobegao uz stepenice, a napadač je prišao ranjenom momku i ispalio još nekoliko hitaca u njega dok je ležao na podu između stolova. Izgledalo je kao da želi da ga overi - dodao je.

Napadač je posle ispaljenih hitaca pobegao. U potrazi za njim, policija je sinoć pokrenula akciju "Vihor".

- Kamere iz restorana snimile su pokušaj ubistva, ali i samog napadača. Bio je obučen sav u crno, po konstituciji bi se moglo reći da se radi o mlađem muškarcem - kaže naš sagovornik.

Alajbegović sinoć nakon pucnjave Foto: Kurir

Kurir je ekskluzivno došao u posed snimka pucnjave, a možete ga pogledati KLIKOM NA LINK.

Takođe, Kurir je sinoć tokom uviđaja snimio i Nenada Alajbegovića Alibega, koji je, pošto je uviđaj završen, automobilom otišao iz restorana, nepovređen.

