Nenad Alajbegović Alibeg, nekadašnji vođa Partizanove navijačke grupe Zabranjeni, sinoć je po ko zna koji put izbegao kišu metaka, kada je napadač, za kojim se traga, ušao u poznati restoran na Novom Beogradu i teško ranio N. K. (30), sa kojim je Alibeg sedeo!

Alibeg je i ranije punio stupce crne hronike, a poslednji put je u javnosti viđen pre nešto više od mesec dana, tačnije 29. oktobra kada je došao u Specijalni sud u Beogradu da svedoči na suđenju vračarskom kriminalnom klanu. On je pozvan u sud da ispriča sve što zna o ubistvu Aleksandra Halabrina, koji mu je bio drug, a kog su prema navodima optužnice pripadnici vračarskog klana namamili u stan na Banjici, a potom ga ubili i njegovo telo zakopali u blizini Sopota.

Bivši vođa navijača, kog su prema navodima tužilaštva, pripadnici vračarskog klana na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara, planirali da ubiju 2020. godine, tada je u sudu stao u odbranu optuženih tvrdeći da ne prepoznaje njihove glasove u porukama koje su mu puštene, a u kojima govore o planiranju njegovog ubistva, a potom je ušao i u polemiku sa majkom svog pokojnog druga Aleksandra Halabrina, Marom Halabrin, koju je u sudnici optužio da ne govori istinu.

Aleksandar Halabrin zakopan u Sopotu Foto: Privatna Arhiva, Jelena Rafailović

- Družili smo se možda 10 meseci, dva ili tri meseca je Halabrin živeo kod mene u stanu. To je bilo 2020. Kada je on nastradao, nestao, ja sam bio u bolnici. U bolnici sam bio tri meseca i ne znam šta se desilo, niti sam upućen uopšte - rekao je Alajbegović pred sudom u oktobru. Podsetimo, Alibeg je bio teško ranjen na Novom Beogradu 25. januara 2020. U bolnicu ga je odvezao Halabrin, s kojim je bio u društvu u trenutku kada se pucnjava dogodila.

Na pitanje sudije da kaže kada je trebalo da izađe iz bolnice i da li je imao obezbeđenje, kako se pominje u porukama, Alajbegović je rekao "da one koji su pokušali da ga ubiju ne doživljava ozbiljno".

Snimak pucnjave na Novom Beogradu Izvor: Kurir

- Nisam se plašio da izađem iz bolnice, niti sam smatrao da mi traba obezbeđenje - rekao je za sudskom govornicom.