Petoro ljudi je povređeno u silovitom sudaru tri automobila koji se dogodio jutros pre podne na Zaobilaznom putu u Banji Koviljači.

Na terenu su sve hitne službe - vatrogasci, policija i hitna pomoć, a saobraćaj je obustavljen.

Foto: IG/mmijatovic_official

Mesto nesreće izgleda jezivo, sa delovima automobila koji se popadali svud unaokolo. Sudar je bio tako silovit da je iz jednog automobila izbio i motor koji je završio nasred druma.