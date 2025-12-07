Slušaj vest

Petoro ljudi je povređeno u silovitom sudaru tri automobila koji se dogodio jutros pre podne na Zaobilaznom putu u Banji Koviljači.

Na terenu su sve hitne službe - vatrogasci, policija i hitna pomoć, a saobraćaj je obustavljen.

Mesto nesreće izgleda jezivo, sa delovima automobila koji se popadali svud unaokolo. Sudar je bio tako silovit da je iz jednog automobila izbio i motor koji je završio nasred druma.

