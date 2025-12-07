Đukić: Vidi ovo brate što sam te hteo pitati, znaš li ti tu momke neke što su sadili vutru kod vas na Vir (Virpazar)?

Ulama: Ta kuća je kod mene pod kamatom, brate. A šta treba brate?

Đukić: Brate, ima tona trave, da im upadnemo da otmemo to... To sam mislio

Ulama: Pa da se organizujemo da otmemo to... Da ispratimo kad poberu tu. Da otmemo.

U daljem toku komunikacije, kako se može pročitati, Ulama shvata da ta kuća u kojoj se sadi marihuana, ipak nije pod "njegovim nadzorom". Ulama potom predlaže celokupni plan Đukiću, koji mu maltene odobrava "misiju" i navodi da ukoliko ukradu makar 200 kilograma zarada im ide do 4.000 evra.

Ulama: Upanućemo puškama brate, pokušaćemo da ih vežemo, ako nešto zatalasaju podraćemo ih, pa zapalit kuću posle.

Đukić: Maske, puške i upadamo! To nam je džek pot brate.

Ulama potom odgovara da će sa tim plenom malo pogurati sebe i momke iz svoje ekipe.

Ulama: Da brate, to je to! Još bolje da ih oderemo sve kad su na gomili

Đukić: Tako je brate, svima da bude dobro, prodaćemo je odma svu