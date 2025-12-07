Slušaj vest

U kompleksu bivšeg Šumsko-industrijskog kombinata (ŠIK) u Kučevu izbio je požar koji još nije ugašen, potvrđeno je u MUP-u.

Požar je prijavljen u 9.55 časova, prvobitno je na lokaciju upućeno petoro vatrogasaca sa dva vozila, ali se taj broj menja, pa je na gašenju trenutno angažovano 13 vatrogasaca sa pet vozila.

Portal eKučevo je objavio da su se zapalile bivša menze/kuhinja i još jedna susedna zgrada u kojima su bili smešteni radnici koji tu rade i koji navodno nisu iz Srbije.

Isti portal navodi i da su ambulantna kola više puta dolazila, ali za sada nema informacija da li ima povređenih.

Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija

Ne propustiteHronikaVELIKI POŽAR IZBIO U MALOM MOKROM LUGU: Bukti na 50 metara od pumpe na Bulevaru kralja Aleksandra, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom
whatsapp-image-20240817-at-8.21.32-pm-2.jpg
SrbijaIZBIO POŽAR U VIKEND NASELJU NA BREZOVICI: Vatrogasci se bore s vatrom, pojedina naselja privremeno bez električne energije (VIDEO)
požar Brezovica
PlanetaIZGOREO NOĆNI KLUB! Najmanje 25 mrtvih na poznatoj destinaciji, među njima i TURISTI! Objavljeni snimci (FOTO/VIDEO)
požar
HronikaBAČEN MOLOTOVLJEV KOKTEL NA PRODAVNICU ZDRAVE HRANE NA VOŽDOVCU: Radnja u roku od nekoliko sekundi bila u plamenu
1000036184.jpg
HronikaDRAMA NA DEBELOM BRDU, PLAMEN PROGUTAO AUTOMOBIL: Vatrogasci na licu mesta (FOTO)
vatrogasci gase aut jugbogdanovac.jpg