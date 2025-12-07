U Kovinu se sinoć dogodila prava drama kada je jedan vozač izgubio kontrolu nad vozilom, a potom udario u više parkiranih vozila i zaustavio se tik uz sam zid kuće.
SREĆA DA NA ULICI NIJE BILO LJUDI I DECE
AUTOM SE UMALO ZABIO U TUĐU KUĆU: Džumbus u Kovinu, udarao u parkirana vozila pa se zaustavio tik ispred zida (VIDEO)
Na svu sreću nema teže povređenih.
Autom se umalo zakucao u zid kuće u Kovinu Foto: screenshot IG/192_rs
Prema nezvaničnim informacijama vozač je imao preko 2,1 promil alkohola u krvi, javlja Instagram stranica 192. Prava je sreća da se sve dogodilo kasno uveče, kada na ulici nije bilo ljudi i dece.
Kurir.rs/Instagram 192
