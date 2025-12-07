Slušaj vest

U Kovinu se sinoć dogodila prava drama kada je jedan vozač izgubio kontrolu nad vozilom, a potom udario u više parkiranih vozila i zaustavio se tik uz sam zid kuće.

Na svu sreću nema teže povređenih.

Autom se umalo zakucao u zid kuće u Kovinu Foto: screenshot IG/192_rs

Prema nezvaničnim informacijama vozač je imao preko 2,1 promil alkohola u krvi, javlja Instagram stranica 192. Prava je sreća da se sve dogodilo kasno uveče, kada na ulici nije bilo ljudi i dece.

