SREĆA DA NA ULICI NIJE BILO LJUDI I DECE

U Kovinu se sinoć dogodila prava drama kada je jedan vozač izgubio kontrolu nad vozilom, a potom udario u više parkiranih vozila i zaustavio se tik uz sam zid kuće.

Na svu sreću nema teže povređenih.

Prema nezvaničnim informacijama vozač je imao preko 2,1 promil alkohola u krvi, javlja Instagram stranica 192. Prava je sreća da se sve dogodilo kasno uveče, kada na ulici nije bilo ljudi i dece.