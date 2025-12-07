Slušaj vest

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, raspisala potragu za Nenadom Alajbegovićem (44), zvanim Alibeg, koji je sinoć oko 21 sat bio u društvu N. K. (30) koji je ranjen sa osam metaka u poznatom novobeogradskom restoranu, saznaje Kurir!

Prema rečima našeg izvora, policija potražuje nekadašnjeg vođu navijača Partizanove grupe Zabranjeni, zbog toga što je napustio lice mesta.

- Alibeg je sinoć sedeo za stolom u restoranu sa N. K. kada je muškarac obučen u crno i sa kapuljačom na glavi ušao unutra i ispalio osam hitaca u N. K. Alajbegović je, čim je video pištolj, pobegao najpre uz stepenice, najpre na drugi nivo restorana, a onda je otišao i sa lica mesta - kaže naš izvor i dodaje da je Alajbegović u ovom slučaju direktni očevidac pokušaja ubistva i osoba koja bi mogla biti od značaja za istragu.

Inače, ekipa Kurira koja je sinoć bila na mestu pucnjave, zabeležila je kako Nenad Alajbegović, praktično beži iz restorana nakon pucnjave. Na snimku koji smo zabeležili, vidi se kako on u jakni i farmerkama izlazi iz lokala, zatim se sapliće i pada! Potom brzo ustaje i užurbanim hodom odlazi do automobila "fijat", seda na mesto vozača, daje gas i odlazi.

Podsetimo, ranjeni N. K. je hitno prevezen u Urgentni centar, gde je sinoć i operisan.

- Povrede su mu izuzetno teške, pogođen je sa osam metaka u stomak. Životno je ugrožen - kaže naš izvor.

Inače, Nenad Alajbegović poznat je javnosti i ovo je 11. put da je preživeo pucnjavu. Poslednji put se na meti napadača našao u julu ove godine, takođe na Novom Beogradu, kada je nepoznati napadač pucao na njega dok je sedeo u autu. I tada je, podseća naš izvor, prošao bez povreda, kao i sada.

Takođe, u oktobru ove godine policija je uhapsila nekoliko pripadnika vračarskog kriminalnog klana zbog sumnje da su tokom 2020. godine čak tri puta pokušali da ubiju Alibega.