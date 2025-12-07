Slušaj vest

U spektakularnoj akciji beogradske policije u saradnji sa kolegama iz UKP i SBPOK u subotu uveče uhapšeni su Vladimir Ulama (32) i Igor Tomašević (28) iz Bara, visokorangirani pripadnici "škaljarskog klana" koji su, kako se sumnja, zaduženi za planiranje likvidacija.

Nakon hapšenja, podsetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije oglasilo se saopštenjem u kom su naveli da su osumnjičena lica lišena slobode i da su za njima bile raspisane Interpolove međunarodne poternice za ubistvo, kao i krivična dela u vezi sa oružjem i organizovanim kriminalom.

Policija sprečila novu likvidaciju?

Hapšenje u prodavnici na Dorćolu Izvor: Kurir

- Istražitelji su operativnim saznanjima došli do informacija da se dvojica opasnih "škaljaraca" kriju na teritoriji Beograda. Krenuli su u opsežnu opservaciju Ulame i Tomaševića i u velikoj akciji policije nakon određenog vremenskog perioda praćenja stavljene su im lisice na ruke u jednom marketu na Dorćolu - navodi Kurirov dobro obavešten izvor

- Istragom će se utvrditi na koji način su ušli u našu zemlju, s obzirom da legano na graničnim prelazima nisu mogli da uđu u Srbiju, kao ni u bilo koju drugu zemlju, s obzirom da su na poternici. Takođe, utvrdiće se i da li su opasni "škaljarci" čija su zaduženja u klanu da rade logistiku i organizuju planiranje izvršenja najtežih krivičnih dela - ubistva, radili u Beogradui da li su imali zadatak - praćenje neke nove mete - dodaje.

Po svemu sudeći MUP Srbije uspeo je da spreči moguću novu egzekuciju koja bi, prema navodima poznavaoca prilika iz podzemlja, nastavak rata kotorskih klanova - škaljaraca i kavačana koji traje od decembra 2014. godine zbog nestanka vrednog tovara kokaina iz jednog stana u Valensiji. Rat do istrebljenja, podsetimo, odneo je preko 80 žrtva.

Glavni čovek za egzekucije

Inače, Vladimir Ulama, prema navodima crnogorskog Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), označen je kao osoba koja se bavi logistikom i organizacijom likvidacija pripadnika supraničkog kotorskog klana - "kavčkog" na čijem čelu je odbegli Radoje Zvicer.

- Tužioci tvrde da je kriminalna grupa u kojoj je jedna od članova i Ulama po nalogu šefa pratila i osmatrala Nikolu Spasojevića, izvesnog Milana i još neke osobe i čekala uputstva za njihovu likvidaciju - navodi Kurirov izvor i dodaje:

Mile Radulović Kapetan Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

- Ulamin primarni zadatak, prema navodima optužnice, bio je praćenje i osmatranje osoba koje su bile meta, dok su drugi članovi bili raspoređeni u primorskim gradovima. Inače, nakon otmice, a potom i svirepog ubistva Mileta Kapetana, Ulama se navodno, dodatno angažovao i oko toga da utvrdi ko je krtica u njihovim redovima koja je hladnokrvno prodala i namestila njegovog šefa.