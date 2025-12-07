Slušaj vest

Rođak otkrio jezivi zločin

Kako saznajemo iz istrage, masakr u porodičnoj kući se odigrao pre najmanje sedam dana, a slučaj je policiji prijavio rođak.

- Prema njegovim tvrdnjama, on je iz Bosne supružnike danima uporno zvao na mobilni telefon, ali mu se niko nije javljao. Kaže da kontakt sa njima nije imao najmanje sedam dana, a kada su se njihovi mobilni telefoni ispraznili on se iz Goražda gde živi zaputio u Čačak da proveri o čemu se radi - priča izvor iz istrage, dodajući da je isti rođak slučaj juče i prijavio policiji.

- Prijava je stigla oko 9.45 časova i na licu mesta smo zatekli stravičan prizor. U jednoj prostoriji je bilo telo žene, a u drugoj tela dvojice muškaraca - kaže izvor blizak istrazi.

Kako nezvanično saznajemo, supružnici su usmrćeni nožem, što je i obdukcija pokazala.

Prerezao vene pa stavio ruku u šerpu

- Oba supružnika su usmrćena tako što im je prerezan vrat, na gotovo identičan način. Telo muškarca, za koga se sumnja da je izvršio ovo krivično delo je zatečeno u fotelji, u sedećem položaju. Naime, on je sebi prerezao vene na levoj ruci, a ruku je spustio u posudu, šerpu, verovatno da krv ne bi uprljala prostoriju u kojoj se nalazio. Po sebi je, takođe, imao nekoliko ubodnih rana nožem u predelu stomaka i grudi, ali te rane su bile plitke i nisu bile fatalne - kaže naš drugi izvor.

Kako je rekao, tragedija se dogodila u pomoćnom objektu koji se nalazi iza kuće, odnosno u letnjoj kuhinji. Kako kaže naš izvor, taj se objekat nije grejao, pa iz pravca tog objekta nije dopirao neprijatan miris, koji bi komšije sugurno osetile da je situacija suprotna, jer su tela tri člana porodice tu ležala najmanje sedam do osam dana.