Oko 21 čas u jednom ugostiteljskom objektu na Novom Beogradu, nepoznata osoba je otvorila vatru na tridesetogodišnjeg N.K. (30), navijača partizana, nakon čega se udaljila u nepoznatom pravcu.

Kako Kurir saznaje, on je bio u društvu Nenada Alajbegovića Alibega. Povređeni je prebačen na dalje zbrinjavanje, a policija intenzivno traga za napadačem. Trenutno je na snazi akcija „Vihor 3“. Policija trenutno za

Međutim, istražuje se da li je meta bio Nenad Alajbegović Alibeg, koji je meta napada bio najmanje 10 puta.

Gosti koji su govorili na ovu temu bili su Boža Spasić, bivši pripadnik državne beszbednosti i Jelena Spasić, novinarka Crne hronike:

- Postoje informacije da on pripada nekoj navijačkoj grupi, ali ovaj događaj nema veze sa navijačima. On je u jako teškom stanju, ja sam sklona da verujem da je on slučajna žrtva ovog događaja. Čak i ljudi koji zapravo ne prate crnu hroniku, čuli su za Alibega, koji ja čak 9 puta preživeo - rekla je Spasić i dodala:

- Prema zvaničnim informacijama osam puta je pucano na čoveka. Moguće je i da je ubica imao podršku iznutra, da je postojao čovek koji ga je navodio, možda je sedeo u restoranu ili otišao iz restorana.

Nakon pucnjave, Nenad Alajbegović je izašao iz restorana i u jednom trenutku posrnuo, mnogi su pomisli da je i on u tom trenutku ranjen:

- Po snimku koji sam gledala, deluje mi da je Alibeg posrnuo dok je hodao, da nije ranjen. U julu je bio uhapšen deo vračarskog klana koji se tereti da je tokom 2020. godine pokušao da ga ubije 3 puta. Alibeg je saslušan kao svedok u drugom postupku. Mislim da je ovo nastavak borbe sa njim - kaže Spasić.

Spasić naglašava da je osnovno mafijaško pravilo da će svoj zacrtani plan ispuntiti:

- Postoje osobe koje imaju neku ludu sreću da izbegnu sve to. Moguće je da se iza atentatora kriju ljudi koji nisu obučeni za to. Ubistvo se nameravalo u večernjim satim au restoranu, pripremljeno je mafijaški, pratili su ih i tačno su znali gde će biti. Atentator kada je ušao u restoran je gledao u mobilni telefon, to može da znači da je imao sliku Alibega i jedna od teorija može biti da ga nije prepoznao i izvršio je delo. Svi su se razbežali u kafani, ja sam bio u sličnoj situaciji. Svi trebaju da legnu dole na zemlju. Opšta panika je verovatno zavladala.

Očevici dramatične pucnjave ispričali su sinoć za Kurir da je video momka sa kapuljačom na glavi kako ulazi u restoran. Inače, kako kaže, Alibeg i njegov prijatelj su sedeli za stolom na prvom nivou restorana, do toaleta i šanka i ulaza u kuhinju. Muškarac sa kapuljačom je najpre ispalio četiri, pet hitaca u žrtvu:

- Očito da se radi o mafijaškom obračunu, ovde se radi o licu koje je pristupilo tom poslu. Postavlja se pitanje odakle oružje, verovatno ga je neko navodio u restoran. Nije on kružio zato što nije znao gde je meta, već da ga ne bi skontao - kaže Spasić i dodaje:

- Imao je svoju nameru i ovo su sada prepostavke. Kada mafija odluči da nekog ubije, ona će ga ubiti. Italijasnki mafijaši su po 15 puta podmetali eksploziv pa nisu uspeli, evo setite se Kana u Budvi. Moguće da je prepoznao ovoga na koga je pucao, a nije Alibega. On je definitivno rešio da ga ubije i to se vidi po broju metaka. Alibeg očigledno zna ko je atentator, zato i beži.

Već pokušan atentat

Nenad Alajbegović zvani Alibeg (44), bivši vođa navijačke grupe Partizana „Zabranjeni“ u julu je ponovo bio meta brutalnog napada!

Nepoznati napadač ispalio je nekoliko metaka u njegovom pravcu u Ulici narodnih heroja na Novom Beogradu, a prema izjavama očevidaca, navodno je pucano na Alibega koji se nalazio u automobilu na mestu vozača!

Najozbiljnije je ranjen pre pet godina, u noći između 21. i 22.juna ispred svoje zgrade na Novom Beogradu, a svojevremeno se na društvenim mrežama pojavio snimak sačekuše koji su zabeležile nadzorne kamere.

Na snimku se vidi muškarac sa zaštitnom maskom preko usta, za koga se navodi da je Alajbegović, kako hramljući prilazi vratima zgrade sa kesom iz prodavnice u rukama.Taman što je pozvonio na interfon počela je pucnjava, a on pada na zemlju pokušavajući da se zaštiti od metaka. Napokon, vrata zgrade se otvaraju, Alibeg uspeva da puzeći uđe unutra i sačuva život.

Ispovest za Kurir

Iste godine, u novembru, ponovo je bio na nišanu. Tada je za Kurir ispričao dramatične trenutke:

- Izašao sam iz automobila. U tom trenutku neko je počeo da puca ka meni. Ispalio je više metaka, dva su me pogodila. Video sam osobu koja je pucala na mene, ali nisam ga prepoznao. Video sam osobu u crnom i sa kačketom. Nakon pucnjave je pobegao. I pored velikih bolova i krvarenja bio sam priseban. Stao sam nasred ulice i zaustavio prvi autobus GSP! Zbunjeni vozač je otvorio prednja vrata. Ušao sam nekako unutra. Držao sam se za grudi, zamolio sam ga da zaustavimo prvi taksi. Mnogo sam krvario u tom trenutku - kazao je Alibeg i dodao:

- Vozač autobusa je zaustavio prvog taksistu. I sada mi je pred očima slika kako maše i zaustavlja čoveka. Izašao sam nekako iz autobusa i ušao u taksi. Taksista je bio potpuno izgubljen, verovatno od straha. Pitao me je: "Gde da vozim, Hitna pomoć ili Urgentni centar", rekao sam da me vozi u Urgentni. Vozio je koliko je mogao brzo, ali se videlo da je bio u šoku - ispričao je naš sagovornik pre pet godina.

