Porodica i prijatelji tinejdžera I.R. (15) iz Subotice, koji je tragično preminuo u petak uveče kada se, kako se sumnja, ugušio od izduvnih gasova iz automobila u kom je sedeo u garaži porodične kuće, neutešni su nakon njegove smrti.

Porodica I. R. koji je inače, pohađao Tehničku školu "Ivan Sarić" u Subotici, organizovali su sutra sahranu kada će ga ispratiti na večni počinak. Subotičika škola na društvenoj mreži Fejsbuk oprostila se od svog nastradalog đaka kome su uputili bolne reči, a detaljnije o tome možete pročitati na linku iznad.

Tužna umrlica

- S neizmernim bolom javljamo svim rođacima, prijateljima i poznanicima tužnu vest da je voljeni sin, brat i ujak Igor u 16. godini života tragično preminuo 5. decembra 2025. godine. Sahrana dragog nam I. obaviće se 9. decembra 2025. godine u 10.30 časova u Subotici na Pravoslavnom groblju kod Dudove šume iz Radić kapele. Ostaće nam u večnom sećanju - piše u umrlici koja je osvanula na subotičkim ulicama, a koju potpisuje ožalošćena porodica.

Neutrešna porodica objavila potresnu umrlicu Foto: funero.rs

Kako smo ranije izveštavali, do velike tragedije došlo je u petak uveče kada je I. R. slušao muziku u kolama koja su bila parkirana u garaži u sklopu porodične kuće u subotičkom naselju Makova sedmica.

- Kobne večeri tinejdžer je slušao muziku u kolima što je obično i radio, jer navodno, nije želeo da smeta roditeljima koji ujutru idu rano na posao. Iako je vodio računa da ne zatvara prozore ili vrata, ovog puta je najverovatnije zbog hladnoće zatvorio kola i uključio grejanje. Od, kako se za sada sumnja, izduvnih gasova došlo do je gušenja dečaka - podsetio je naš sagovornik i dodao da je majka pronašla sina u kolima.